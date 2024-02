Παράξενα

Κως: βρέθηκε στην φυλακή λόγω... συνωνυμίας!

Πώς ένα λάθος οδήγησε τον άνδρα στη φυλακή που διεκδικεί αποζημίωση πλέον για την αδικία.

Ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου θα εξεταστεί την 11η Μαρτίου 2024 το αίτημα ενός 50χρονου υπηκόου Γερμανίας για αποζημίωση λόγω άδικης προσωρινής του κράτησης σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Ο 50χρονος ζητά από το δικαστήριο να προσδιοριστεί το ποσό της αποζημίωσης σε 50 ευρώ ημερησίως, εξαιτίας ιδίως της ασυγχώρητης αμέλειας που επέδειξαν οι ελληνικές διωκτικές αρχές και της ευάλωτης κατάστασής του λόγω αστεγίας.

Ο άνδρας, με απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δωδεκανήσου αθωώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 από την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών δεδομένου ότι αποδείχθηκε κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία ότι είχε συλληφθεί και κρατηθεί λόγω απλής συνωνυμίας.

Πράγματι, συνελήφθη και κρατήθηκε προσωρινώς από τις 18 Ιουνίου 2023 δυνάμει εντάλματος συλλήψεως, το οποίο είχε εκδοθεί στο όνομα συνονόματού του αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του διαμαρτυρόταν, αλλά λόγω αδυναμίας επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα και ελλείψεως συνηγόρου υπερασπίσεως δεν είχε μπορέσει να διατυπώσει εγγράφως ότι οι ελληνικές διωκτικές αρχές είχαν συλλάβει το λάθος άτομο.

Με άλλα λόγια, βρέθηκε στην φυλακή αδίκως λόγω μια απλής συνωνυμίας.

Ειδικότερα, το ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Κω εξεδόθη χωρίς άλλα στοιχεία ταυτότητας, πλην του ονοματεπωνύμου, καθώς ο κατηγορούμενος τυγχάνει αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Το επώνυμό του μάλιστα είναι αρκετά σύνηθες στην Γερμανία. Τονίζει ωστόσο ότι το δικό του επώνυμο γράφεται με δύο FF και δύο ΝΝ, ενώ ο πραγματικός κατηγορούμενος φέρεται στην δικογραφία με όμοιο όνομα αλλά με ένα από καθένα εκ των γραμμάτων αυτών!

Ο 50χρονος μάλιστα τονίζει πως περιττεύει να παρατηρήσει ότι κανένας δεν παρατήρησε ούτε ασχολήθηκε με τις ως άνω ασυμφωνίες, παρά τις διαμαρτυρίες του.

Πλέον διαθέτει όμως το αποδεικτικό στοιχείο που αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας την αθωότητά του. Πρόκειται για το απόσπασμα του βιβλίου κινήσεως πελατών του ξενοδοχείου το οποίο του χορήγησε μετά από έρευνα μάρτυς του κατηγορητηρίου και από το απόσπασμα αυτό προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο Γερμανός της δικογραφίας έχει ως έτος γεννήσεως το 1984, ενώ το δικό του έτος γεννήσεως είναι το 1974.

Ως συνέπεια των διαδοχικών λαθών και παραλείψεων των ελληνικών διωκτικών αρχών παρέμεινε αδίκως κρατούμενος επί συνολικά 69 ημέρες, ήτοι από την σύλληψή του στις 18 Ιουνίου 2023 έως την αποφυλάκισή του στις 25 Αυγούστου 2023.

Το Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου τον έκρινε ειδικότερα αθώο για το ό,τι στο Τιγκάκι Κω, μεταξύ 23 Ιουλίου 2007 και 01 Σεπτεμβρίου 2007, έδωσε εν γνώσει του, εντολή για αποστολή από την Αθήνα στο Τιγκάκι Κω, δέματος που περιείχε ναρκωτικά και συγκεκριμένα ποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης βάρους 7 γραμμαρίων, η οποία ήταν επιμερισμένη σε δύο νάιλον συσκευασίες βάρους 1,8 γραμμαρίων και 5,2 γραμμαρίων.

Πηγή: dimokratiki.gr

