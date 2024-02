Πολιτική

Μη κρατικά ΑΕΙ - Βουλή: σε υψηλούς τόνους η συζήτηση για το νομοσχέδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για τα Μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.

-

"Το μέλλον ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι", τόνισε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, κατά την πρώτη ημέρα επεξεργασίας του νομοσχεδίου με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου -Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων». Η ρύθμισή μας θα αυξήσει τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, θα δώσει τη δυνατότητα επαναπατρισμού ή μείωσης της εξόδου σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων που θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό ενώ θα δώσει την ευκαιρία στη χώρα μας να γίνει περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή μας, είπε ο κ. Πειρρακάκης επικαλούμενος και το σχετικό παράδειγμα της Κύπρου.

Τόνισε μάλιστα ότι «δεν χρειάζεται διαρκώς να έχουμε μια λογική προστατευτισμού διότι ο προστατευτισμός δεν θα μας προστατεύσει. Θα μας προστατεύσει το να ανοιχτούμε [...] Πρέπει λοιπόν να δομήσουμε τη νέα στρατηγική μας, «όχι με όρους δεκαετιών πίσω, αλλά με όρους του 2050», είπε ο υπουργός Παιδείας. Η χώρα, επσήμανε, θα πρέπει να συμμετάσχει στην επανάσταση της τεχνολογίας, των ιδεών και των μεγάλων αλλαγών που έρχονται διότι «το μέλλον ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι. Κι εμείς τα τελευταία χρόνια το υφιστάμεθα. Ήρθε η ώρα να το σχεδιάσουμε. Και επειδή σε αυτό το νόμο, ειδικά ως προς τα πρώτα 176 άρθρα (από τα συνολικά 205), είναι πάρα πολλά που μπορούμε να συμφωνήσουμε, σας καλώ να τα συμφωνήσουμε και να τα σχεδιάσουμε μαζί, παρά τις όποιες διαφωνίες, είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Παιδείας είπε ότι έχουμε σήμερα 40 χιλιάδες Έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό, ποσό αναντίστοιχο με τον πληθυσμό μας, ενώ στην Κύπρο, όπου αποφασίστηκε η εξωστρέφεια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυτό έγινε στη λογική της συναίνεσης των κομμάτων. Τόνισε μάλιστα ότι στην Ελλάδα υπάρχει ήδη μια πραγματικότητα «που κάνουμε ότι δεν υπάρχει»: Έχουμε 33 κολέγια, με 32 χιλιάδες σπουδαστές, που δίνουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Γιατί; Ήταν απόφαση της Βουλής; Όχι. Συρθήκαμε από την ενωσιακή νομολογία, παρατήρησε ο κ. Πειρρακάκης, προσθέτοντας ότι, πλην του λεγόμενου ακαδημαϊκού δικαιώματος, όλα τα υπόλοιπα έχουν λυθεί ήδη και είναι φεστιβάλ υποκρισίας να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Αυτό έγινε ερήμην μας, επειδή μείναμε σε ιδεοληπτικό οριτζιναλισμό, είπε ο κ. Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το «Ελ Ντοράντο» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η συνεδρίαση άρχισε με υψηλούς τόνους, και εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να στηλιτεύουν την κυβέρνηση για την εισαγωγή ενός «αντισυνταγματικού» που πρέπει να αποσυρθεί.

Το Σύνταγμα ορίζει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ΝΠΔΔ, υπό την εποπτεία του κράτους, επεσήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δ. Καλαματιανός, κάνοντας μάλιστα λόγο για πολιτειακή εκτροπή, με τον συνάδελφό του Π. Πολάκη να λέει ότι η κυβέρνηση στέλνει πελατεία στους χρηματοδότες της.

Να αποσύρει το αντιδραστικό και αντικοινωνικό της νομοσχέδιο, και για λόγους αντισυνταγματικότητας, κάλεσε την κυβέρνηση η βουλευτής του ΚΚΕ, Αφρ. Κτενά.

Η κυβέρνηση φέρνει ένα αντισυνταγματικό νομοσχέδιο που προκαλεί κραδασμούς στην κοινωνία, είπε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κ. Μπούμπας.

Το νομοσχέδιο παραβιάζει το Σύνταγμα και συνιστά πολιτειακή κρίση, είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Μ. Τζούφη.

Θα καταθέσουμε αίτηση αντισυνταγματικότητας στην ολομέλεια είπε ο βουλευτής της ΚΟ Νίκη Σπ. Τσιρώνης.

Θεωρούμε το νομοσχέδιο αντισυνταγματικό και ζητάμε να αποσυρθεί, είπε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Σ. Μπιμπίλας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Καρέ - καρέ ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο (βίντεο)

Παλαιοχριστιανοί: “Ωρίμασαν οι συνθήκες αλλαγής του τρόπου ζωής τους”

Ιωάννινα – Καλαμπάκα: Η πτώση μετεωροειδούς καταγράφηκε σε βίντεο