Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ: Ο “δικέφαλος” κυνηγάει... την κορυφή

Ο “δικέφαλος του βορρά” επικράτησε του Πανσερραϊκού και διατηρήθηκε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Σε μία ιστορική βραδιά για τον Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Πανσερραϊκού, σε αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Στο καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και σε αυτές του αγώνα ο Σταύρος Πεταυράκης με αυτογκόλ, βρήκαν δίχτυα για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Προσπάθησαν για κάτι θετικό τα «λιοντάρια» του Πάμπλο Γκαρσία αλλά οι αποβολές των Μαξιμιλιάνο Μορέιρα 69’ και Παναγιώτης Δεληγιαννίδης 83’ ήταν καταδικαστικές.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν αυτοί που απώλεσαν την πρώτη καλή στιγμή στο ματς μόλις στο 5ο λεπτό. Από κόρνερ του Τόμας Μουργκ, ο Άλι Σαμάτα πήρε την κεφαλιά αλλά δε βρήκε στόχο. Σαφώς πιο απειλητικό ήταν το σουτ του Κωνσταντέλια δευτερόλεπτα αργότερα, με το ρυθμό να πέφτει στη συνέχεια, εξαιτίας και του τραυματισμού του Κωνσταντίνου Θυμιάνη. Η επόμενη ευκαιρία ήρθε στο 27’ και πάλι με τον 20χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ που εκ νέου αστόχησε.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως οι δυο ομάδες θα πήγαιναν ισόπαλες στα αποδυτήρια, φτάσαμε από το 27’ ως το 45’+2’ χωρίς κάτι αξιόλογο, ο Απόστολος Διαμαντής αδράνησε, ο Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε τον Αντριάν Χοβάν για το 0-1. Λιγοστά πράγματα και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Στο 58’, με ωραία ατομική ενέργεια, ο Αμρ Ουάρντα ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς ενώ τρία λεπτά μετά, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ δε σημάδεψε σωστά από πλεονεκτική θέση. Στην επόμενη φάση, ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Χοβάν που πραγματοποίησε σπουδαία απόκρουση. Ο Πασχάλης Στάικος, με το που μπήκε στο ματς, έδωσε και πάλι δουλειά στον Ζίβκοβιτς, αλλά στο 69’ τα «λιοντάρια» έμειναν με παίκτη λιγότερο.

Με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβλήθηκε ο Μορέιρα που κλώτσησε την μπάλα έπειτα από φάουλ του Ουρουγουανού πάνω στον Στέφαν Σβαμπ που καταλόγισε ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος. Μάλιστα, κατά την αποχώρησή του, ο Μορέιρα είχε και έντονη στιχομυθία με τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Αν και με δέκα, οι Σερραίοι απείλησαν ξανά, με το δυνατό σουτ του Μάριου Σοφιανού.

Ωστόσο, η δεύτερη αποβολή για τους γηπεδούχους, αυτή τη φορά με απευθείας κόκκινη στον Δεληγιαννίδη που πήγε με τις τάπες στον Τάισον, ουσιαστικά «τελείωσε» το ματς. Μάλιστα, στο 90ο λεπτό ο Πεταυράκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χοβάν, έπειτα από τη σέντρα του Ράφα Σοάρες και την παρεμβολή του Ντεσπόντοφ.

Το τελικό 0-2 κράτησε τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση και το -1 από την ΑΕΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να ολοκληρώνουν την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στο «Αθανάσιος Διάκος» απέναντι στη Λαμία. Οι Σερραίοι, από την άλλη, θα υποδεχθούν τον αδιάφορο βαθμολογικά Αστέρα Τρίπολης, με στόχο το «τρίποντο» που θα τους κρατήσει, ουσιαστικά, στην κατηγορία.

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε επίσημο παιχνίδι. Μέχρι σήμερα αυτό το ρεκόρ κατείχε ο Κώστας Χαλκιάς (37 ετών, 11 μηνών και 17 ημερών), με τον Πορτογάλο αρχηγό να είναι 38 ετών, 1 μήνα και 4 ημερών αγωνιζόμενος από το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Μορέιρα, Οικονόμου – Σβαμπ.

Κόκκινες: Μορέιρα, Δεληγιαννίδης.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χοβάν, Θυμιάνης (24’ Μπέργκστρομ), Διαμαντής, Δεληγιαννίδης, Πεταυράκης, Μορέιρα, Οικονόμου (66’ Στάικος), Πηλέας (65’ Σοφιανός), Ουάρντα, Ντανκερλουί, Γούλερι (75’ Μούργος).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζ. Ζίβκοβιτς, Βιεϊρίνια (73’ Ράφα Σοάρες), Κετζιόρα, Νάσμπεργκ, Ότο, Σβαμπ (90’+2’ Τσιγγάρας), Οζντόεφ (63’ Μάρκος Αντόνιο), Μουργκ (63’ Τάισον), Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Σαμάτα (73’ Μπράντον).

