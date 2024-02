Κοινωνία

Τέμπη: Ράγισαν καρδιές στο ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα του δυστυχήματος (εικόνες)

Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι αλλά και απλοί πολίτες. Σε λυγμούς ξέσπασε ο ιερέας όταν διάβασε τα ονόματα των θυμάτων.

Με πόνο ψυχής, αναφιλητά και λουλούδια στην αγκαλιά τους συγγενείς των 57 θυμάτων που επέβαιναν στο μοιραίο τρένο της 28ης Φεβρουαρίου βρέθηκαν στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη για να τιμήσουν την μνήμη των νεκρών τους προσώπων, που ένα χρόνο αργότερα αναζητούν την δικαίωση.

Εκεί το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ μέσω βαριού κλίματος, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο. Με το βλέμμα στραμμένο στο τόπο της τραγωδίας συγγενείς και φίλοι ξεσπούν σε δάκρυα, ανάβουν κεριά στη μνήμη των αδικοχαμένων και αφήνουν πανό για τον κάθε αδικοχαμένο.

Συγκλονιστικά ήταν τα λόγια μητέρας ενός θύματος του τραγικού δυστυχήματος. «Το σπίτι μας έγινε δεύτερο νεκροταφείο. Σου ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη που σε έφερα σε αυτόν τον απάνθρωπο κόσμο και δεν κατάφερα να σε σώσω. Είχες τη δίψα για ζωή και όλοι αυτοί δε σ’ άφησαν. Πριγκίπισσά μου θα τραγουδάς στους ουρανούς με τους αγγέλους.»

Συγγενείς και φίλοι των 57 θυμάτων αλλά και απλός κόσμος επισκέπτεται με δάκρυα στα μάτια το σημείο αφήνοντας λουλούδια και απαιτώντας δικαίωση.

Η μητέρα του 23χρονου Ντένη Ρούτση, ενός από τα 57 θύματα της ανείπωτης τραγωδίας στα Τέμπη, βρέθηκε ανήμερα της «μαύρης» επετείου στο σημείο μηδέν για να τιμήσει τη μνήμη του γιου της και να ζητήσει για ακόμη μια φορά δικαίωση.

«Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους. Αν δεν την βρούμε εδώ τη δικαίωση θα τη βρούμε αλλού. Δεν συγχωρείται η δολοφονία των παιδιών μας, μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό» τόνισε προς τους δημοσιογράφους εμφανώς συγκινημένη.

Εντωμεταξύ πένθιμα ήχησαν οι καμπάνες, στις 10:00 το πρωί στις εκκλησίες όλης της χώρας με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την τραγωδία στα Τέμπη. Κάθε ένας χτύπος από τους 57 ήταν αφιερωμένος σε κάθε μία από τις 57 ψυχές των συνανθρώπων μας που έφυγαν τόσο πρόωρα από τη ζωή.

