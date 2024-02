Κοινωνία

Εξάρχεια – Οπλοφορία: Κούρδοι τουρκικής ιθαγένειας συνελήφθησαν με μπερέτα (βίντεο)

Σε ποια... ενδιαφέροντα ευρήματα κατέληξε ένας τυπκός έλεγχος διερχόμενου οχήματος από την Αστυνομία.

Σε μια περίεργη υπόθεση παράνομης οπλοφορίας εξελίχθηκε ένας απλός τροχονομικός έλεγχος στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη.

Η αστυνομία έκανε σήμα για έλεγχο σε διερχόμενο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο ενήλικοι άνδρες.

Αφού κατάφερε να σταματήσει το αυτοκίνητο και μετά τον έλεγχο διπλωμάτων και εγγράφων, τα στελέχη της ΕΛΑΣ διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για δύο τούρκους πολίτες κουρδικής καταγωγής.

Εν συνεχεία πραγματοποίησαν έλεγχο στο εσωτερικό του οχήματος, όπου και εντόπισαν ένα όπλο τύπου μπερέτα.

Οι άνδρες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία Ασφαλείας, η οποία και ξεκίνησε τη διενέργεια προανάκρισης για το ζήτημα.

