Αθλητικά

Πογκμπά: Τιμωρία αποκλεισμού λόγω ντόπινγκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ποινή που επιβλήθηκε στον Γάλλο ποδοσφαιριστή ενδέχεται να σημάνει την λήξη της καριέρας του.

-

Ο Πολ Πογκμπά τιμωρήθηκε με τετραετή αποκλεισμό για παράβαση των κανονισμών περί φαρμακοδιέγερσης, όπως μεταδίδουν σήμερα (29/2) τα ιταλικά ΜΜΕ, τα οποία τονίζουν ότι έγινε δεκτή η πρόταση του αθλητικού εισαγγελέα, που είχε προτείνει την εν λόγω ποινή για τον μέσο της Γιουβέντους και της εθνικής Γαλλίας.

Στον έμπειρο άσο, ο οποίος στις 15 Μαρτίου θα γιορτάσει τα 31α γενέθλιά του, επιβλήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο προσωρινός αποκλεισμός από την εθνική επιτροπή κατά του ντόπινγκ της Ιταλίας (NADO Italia), καθώς είχε βρεθεί θετικός στην τεστοστερόνη, η οποία είναι απαγορευμένη ουσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Μειωμένες τιμές σε 1500 προϊόντα τον Μάρτιο

Ο Πούτιν απειλεί τις ΗΠΑ με πυρηνικό πόλεμο (βίντεο)

Τέμπη – Μαρινάκης: Να λογοδοτήσουν όλοι οι υπαίτιοι χωρίς καμία εξαίρεση (βίντεο)