Τσιτσιπάς: Θέλω να προσφέρω χρήματα στον κόσμο του Ακαπούλκο

Ο Έλληνας τενίστας μίλησε για την απόφασή του να δωρίζει 1000 ευρώ για κάθε άσο που πετυχαίνει.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει αποφασίσει για κάθε άσο στο τουρνουά του Ακαπούλκο, να μοιράζει 1000 ευρώ στον λαό της μεξικανικής πόλης, καθώς βοηθά εδώ και καιρό στην επούλωση των πληγών από τον τυφώνα «Ότις».

Ο Έλληνας τενίστας, μιλώντας σχετικά με τον επόμενο αντίπαλό του, Άλεξ Ντε Μινόρ, τόνισε: «Είναι πάντα δύσκολο να τον αντιμετωπίζεις. Είναι σπουδαίος μαχητής και παλεύει τον κάθε πόντο. Ελπίζω για έναν καλό αγώνα, έναν αγώνα που θα βγω εκεί έξω και θα κάνω ‘βαριά’ χτυπήματα. Περιμένω ένα δύσκολο ματς».

Για την υποστήριξη που έχει από το κοινό στο Ακαπούλκο, σχολίασε: «Είναι υπέροχο που έχω τον κόσμο στο πλευρό μου, είναι πολύ υποστηρικτικοί. Είναι κάτι που είναι πάντα στο μυαλό μου, αμέσως αφού τελειώσει η σεζόν στην Αυστραλία έχω ένα πολύ θετικό περιβάλλον στο Μεξικό και είναι κάτι για το οποίο ανυπομονώ και μου δίνει υπέροχα συναισθήματα».

Για το αν του δίνει κίνητρο η απόφασή του να δωρίζει 1.000 δολάρια για κάθε άσο που πετυχαίνει στους πληγέντες του τυφώνα Ότις, δήλωσε:

«Μου δίνει κίνητρο, θέλω να προσφέρω αρκετά χρήματα για τον κόσμο του Ακαπούλκο, είναι η αποστολή μου. Φυσικά η κύρια αποστολή μου είναι να παίξω καλό τένις και να είμαι συγκεντρωμένος στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο court, αλλά όταν υπάρχει και αυτός ο σκοπός από πίσω μπορεί να κάνει καλό στο τένις σου. Όταν με υποδέχονται σε μια χώρα, είναι φυσιολογικό για μένα να θες να ανταποδώσεις κάτι στον κόσμο που σου συμπεριφέρεται τόσο καλά και σου δίνει την αγάπη του. Προέρχομαι από μια χώρα που έχει υποφέρει αρκετά από την οικονομική κρίση και μπορώ να καταλάβω πως είναι κόσμος να χάνει το σπίτι του και να χάνει την περιουσία του από μια φυσική καταστροφή».

