Υγεία - Περιβάλλον

“Αγώνας δρόμου” για βρέφος που κατάπιε αντικείμενο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε από τη Βέροια σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης το βρέφος που είχε καταπιεί αντικείμενο.

-

Βρέφος κατάπιε αντικείμενο και για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης στήθηκε «γέφυρα σωτηρίας».

Η διακομιδή του ξεκίνησε από τη Βέροια, ενώ στο ύψος των Νέων Μαλγάρων και περι τις 15:40 περιπολικά της Τροχαίας συνόδευσαν το ασθενοφορο του ΕΚΑΒ για να φτάσει ταχύτερα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό στις 16:07 το ασθενοφόρο αφίχθη στο νοσοκομείο όπου το παρέλαβαν οι γιατροί. Δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Ειδήσεις σήμερα:

ΤτΕ: Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τους κινδύνους

Τέμπη: Αναβλήθηκε η δίκη για τους συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη

UEFA - Σούπερ Λιγκ 2: Έλεγχος για ύποπτα παιχνίδια