Σκρέκας: Έρχεται Πασχαλινό καλάθι και φέτος

Τι ανέφερε για τις προσφορές και την μείωση της ακρίβειας.

«Προφανώς το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νοικοκυριό είναι η ακρίβεια και γι' αυτό τον λόγο είναι δέσμευση της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης να μην σταματήσουμε μέχρι να δούμε τον πληθωρισμό και τις τιμές των προϊόντων στα ράφια να αρχίσουν να μειώνονται, ο πληθωρισμός να αποκλιμακώνεται και με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά», σημείωσε μιλώντας, σήμερα, στον τηλεοπτικό σταθμό στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

«Έχουμε λάβει μία σειρά από μέτρα, τα οποία ξεκίνησαν από χθες 1η Μαρτίου να έχουν εφαρμογή. Μία σειρά από προϊόντα, σχεδόν 4000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, μετά από ένα δραστικό μέτρο που ψηφίσαμε στη Βουλή, οι τιμές έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται. Το πόσο θα είναι η μείωση θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Από την πρώτη μέρα, χθες, πραγματοποιήσαμε αυτοψίες και είδαμε ότι έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, μειώσεις στις τιμές των προϊόντων. Έχουμε μειώσεις που μπορεί να φτάσουν 15% ή και 20%. Έχουμε σταθεροποίηση και μείωση τιμών», πρόσθεσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε «όλα αυτά που βλέπετε δεν είναι για να πανηγυρίζουμε. Κρατάμε χαμηλά το κεφάλι και δουλεύουμε για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα αποκλιμακώνεται. Δεν θα σταματήσουμε» ενώ προανήγγειλε ότι θα υπάρχει και εφέτος Πασχαλινό καλάθι του νοικοκυριού.

Ο κ. Σκρέκας ανέφερε επίσης ότι «εμείς ζητήσαμε από τους προμηθευτές να μειωθεί η τιμή τιμοκαταλόγου και τώρα όλες οι προσφορές θα πρέπει να υπολογίζονται στις νέες μειωμένες τιμές. Έτσι, ο καταναλωτής θα μπορεί να αγοράζει και την προσφορά ακόμα πιο φθηνά απ'ότι την αγόραζε πριν την εφαρμοφή των μέτρων» και πρόσθεσε: «Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθειά μας να στηρίξουμε τα νοικοκυριά απέναντι στον πληθωρισμό μέχρι να δούμε απτά αποτελέσματα».

Σχετικά με τις προσφορές σημείωσε: «Δεν παρεμβαίνουμε στις προσφορές και τις εκπτώσεις που κάνει ο προμηθευτής προς τον καταναλωτή. Θέλαμε να μειωθούν οι τιμές των προϊόντων στα ράφια και επί των νέων τιμών να υπολογίζονται οι προσφορές».

Τέλος ο υπουργός είπε: «Τα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν από χθες, είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να μειωθούν οι τιμές στα ράφια και να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων».

Στην συνέχεια, στην ίδια εκπομπή, μίλησε και ο γενικός διευθυντής της αλυσίδας Μασούτης, Θεόδωρος Γεροστεργιούδης. Όπως είπε, τα μέτρα που εφαρμόζονται από χθες, δημιουργούν τις συνθήκες για να αναχαιτιστούν οι ανατιμήσεις.

Ενδεικτικά ανέφερε μερικές τιμές, όπως ότι η τιμή στο γάλα 1ης και 2ης βρεφικής ηλικίας έχει μειωθεί μεσοσταθμικά 15-17% και, πλέον, ο καταναλωτής βρίσκει προϊόν που πωλείται κάτω από τα 9 ευρώ. Αποκλιμάκωση τιμών 45-50% καταγράφεται στις βρεφικές πάνες στο ράφι, και ενδεικτικά ανέφερε ότι υπάρχει προϊόν που πωλείται από 19,9 ευρώ προς 10,98 ευρώ και αυτό, όπως σημείωσε, συμπαρασύρει όλη τη σειρά. Κατά 3 ευρώ έχει μειωθεί η τιμή σε ελληνικό βρεφικό απορρυπαντικό και από 9,9 ευρώ πωλείται προς 6,9 ευρώ και άλλο απορρυπαντικό από 19,65 ευρώ πωλείται πλέον προς 11 ευρώ ενώ κατά 3 ευρώ έχει υποχωρήσει η τιμή στα καθαριστικά.

«Αυτό το κλίμα συμπαρασύρει και τα τρόφιμα. Γνωστή εταιρεία γάλακτος πωλεί πλέον το γάλα της στα 2,08 ευρώ από 2,28 ευρώ» ανέφερε ο ίδιος.

