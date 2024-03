Πολιτική

Τσίπρας: Δεν σκέφτηκα στιγμή να διαπραγματευτώ την παρουσία της χώρας στην Ευρώπη

«Όταν εξελέγη ο ΣΥΡΙΖΑ, παρέλαβε μία χώρα η οποία είχε απολύτως άδεια ταμεία, ούτε τις συντάξεις δεν ήμασταν σε θέση να πληρώσουμε», τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

«Πολλοί είπαν ότι οδηγηθήκαμε στην κρίση και την χρεοκοπία εξαιτίας της αποτυχίας της μεταπολίτευσης. Οδηγηθήκαμε εξαιτίας της προδοσίας των αξιών της μεταπολίτευσης», ανέφερε, μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο της Καθημερινής« Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά».

«Η αιτία της κρίσης έγκειται στο γεγονός ότι χτίστηκε ένα πελατειακό κράτος, πλαδαρό και αναποτελεσματικό. Η αιτία της κρίσης είναι ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ που κυβέρνησαν το 90% της περιόδου της μεταπολίτευσης, τα 45 από τα 50 χρόνια, σε έναν ανταγωνισμό ενός ισχυρού δικομματισμού - και δεν αναφέρομαι στις κυβερνήσεις του Γ. Παπανδρέου που ενδεχομένως δεν πρόλαβε να καταλάβει τι έγινε και του Κ. Καραμανλή. Ισοτίμως, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ έχουν ευθύνη γιατί πρόδωσαν τις δικές τους ιδεολογικές και πολιτικές αρχές».

«Και η Αριστερά, παραγνώρισε και παραγνωρίσαμε εκείνη την περίοδο τους κινδύνους των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Και αφεθήκαμε και εμείς στο λανθάνων αφήγημα της δήθεν θωρακισμένης οικονομίας », πρόσθεσε.

Υπήρχαν πρόσωπα και δυνάμεις που φλέρταραν με την ανάγκη η χώρα να βγει από το ευρώ

Με αφορμή το δημοψήφισμα του 2015, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε: «Ούτε μία στιγμή δεν πέρασε από το μυαλό μου η πιθανότητα να διαπραγματευτώ την παρουσία της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ευρώ. Ήταν μία δραματική στιγμή και ήταν η κατάληξη μιας μακράς περιόδου ατελέσφορης λιτότητας και αδυναμίας της ευρωπαϊκής ηγεσίας να δώσει μία λύση προοπτικής γιατί δεν εμπιστεύονταν το ελληνικό πολιτικό σύστημα».

«Όταν εξελέγη ο ΣΥΡΙΖΑ, παρέλαβε μία χώρα η οποία είχε απολύτως άδεια ταμεία, ούτε τις συντάξεις δεν ήμασταν σε θέση να πληρώσουμε και μία λαϊκή εντολή διαπραγμάτευσης για να υπάρξει μία βιώσιμη προοπτική εξόδου, με την κοινωνία όρθια. Προσπαθήσαμε, με λάθη και παραλείψεις, να την φέρουμε εις πέρας μέχρι τέλους», πρόσθεσε.

«Η χώρα δεν μπορούσε να προχωρήσει χωρίς μια νέα δανειακή σύμβαση, η άλλη εκδοχή ήταν η χρεοκοπία και η έξοδος από το ευρώ. Αυτό δεν αποτέλεσε προσωπική, δική μου επιλογή», τόνισε ο κ. Τσίπρας.

