Φωτιά στο Άγιο Όρος (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκε το Ιερό Καλύβι της Ζωοδόχου Πηγής.

Στις φλόγες τυλίχτηκε το πρωί της Κυριακής το Ιερό Καλύβι της Ζωοδόχου Πηγής που ανήκει στη Σκήτη του Αγίου Παντελεήμονα και αποτελεί εξάρτημα της Μονή Κουτλουμουσίου.

Οι πρώτες σπίθες ξεπήδησαν στις 9.40 και στο Καλύβι, που βρίσκεται κοντά στις Καρυές, σήμανε συναγερμός. Ο ιερομόναχος Θεοφύλακτος, ο μοναδικός που εγκαταβιεί στο Καλύβι, απομακρύνθηκε άμεσα, χωρίς να κινδυνέψει και στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 10 πυροσβέστες.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και στόχος ήταν να μην επεκταθεί σε διπλανά Κελλιά, τα οποία ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση και εγκαταβιούν σε αυτά δεκάδες μοναχοί.

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν και πολλοί μοναχοί από γειτονικά Κελλιά και Καλύβια, αλλά και από τις Καρυές που είδαν τις φλόγες και έτρεξαν να βοηθήσουν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το κτήριο του κελλιού έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς και γίνεται προσπάθεια να διασωθεί ο ιερός ναός.

Η Κουτλουμουσιανή Σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος, βρίσκεται σε μια κατάφυτη πλαγιά, ανάμεσα στις μονές Κουτλουμουσίου και Ιβήρων, κοντά στις Καρυές. Είναι σε απόσταση μόλις 20 λεπτών, στα ανατολικά από το μοναστήρι του Κουτλουμουσίου και κελλιά, καλύβες και Κυριακό αφιερωμένο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η ιστορία της Σκήτης αρχίζει το 1780, όταν ο Ιερομόναχος Χαράλαμπος αιτήθηκε από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου να του παραχωρηθεί το προϋπάρχον Κελλί του Αγίου Παντελεήμονα για να το μετατρέψει σε Σκήτη για την συνοδεία του.

Πηγή: voria.gr





