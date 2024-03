Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Από τη Λαμία στην κορυφή της βαθμολογίας

Επικράτησε της Λαμίας και σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας ο ΠΑΟΚ

Με τον Τάισον να λύνει το... γόρδιο δεσμό στο 71ο λεπτό και τον Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 της Λαμίας στο «Αθανάσιος Διάκος». Έτσι, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ανέβηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης μετά το... δώρο του Άρη στο ματς με την ΑΕΚ.

Το παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας είχε ρυθμό και εκατέρωθεν ευκαιρίες στα πρώτα του λεπτά. Ο Αλεξέι Κοσέλεφ μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια το φάουλ του Τάισον στο 11', με τον Σουαλιό Μεϊτέ να αστοχεί από ευνοϊκή θέση δευτερόλεπτα αργότερα. Αντρίγια Ζίβκοβιτς (17') και Γιάννης Κωνσταντέλιας (22', 30') ήταν οι επόμενοι που απείλησαν για τον ΠΑΟΚ ενώ στην απέναντι εστία ο Κρίστοφερ Νούνιες ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Ντόμινικ Κοτάρσκι στο 19'.

Προτού αποχωρήσει με αναγκαστική αλλαγή ο Αλί Σαμάτα, σπατάλησε ακόμη μία σπουδαία ευκαιρία προ κενής εστίας έπειτα από ενέργεια του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα. Αναγκαστική αλλαγή έκανε και η Λαμία, με τον Ρούμπεν Μαρτίνεθ, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με την ατομική ενέργεια του Σωτήρη Τσιλούλη που σταμάτησε στον Κοτάρσκι.

Το δεύτερο μέρος, στο ξεκίνημά του, ήταν μονόλογος των φιλοξενούμενων. Τάισον (49'), Μεϊτέ (51'), Μπράντον Τόμας (55') και Κωνσταντέλιας (59') είτε ήταν άστοχοι είτε οι προσπάθειές τους σταματούσαν στον Κοσέλεφ. Εν τέλει, οι Θεσσαλονικείς δικαιώθηκαν στο 71' με το συρτό σουτ του Τάισον έξω από την περιοχή.

Στις καθυστερήσεις, ο Μπάμπα με κίνηση... πίβοτ, γύρισε το σώμα του και νίκησε εκ νέου τον Κοσέλεφ για το 0-2. Ο ΠΑΟΚ πήρε όχι μόνο τη νίκη αλλά και την κορυφή στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Super League, χάρη στην απώλεια βαθμών της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη και... θα τα πει ξανά με τη Λαμία στη διαδικασία των Play Off.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

Κίτρινες: Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος - Κεντζιόρα, Α. Ζίβκοβιτς.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Αμαράλ (81' Κοντονίκος), Κορνέζος, Τζανετόπουλος (81' Βασιλαντωνόπουλος), Παπαδόπουλος, Νούνιες, Στάνκο, Μαρτίνεθ (29' Τζανδάρης), Τσιλούλης, Μάλτσι (60' Τσούκαλος), Σλίβκα.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ότο (75' Βιεϊρίνια), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (84' Τσιγγάρας), Κωνσταντέλιας (84' Μουργκ), Τάισον, Α. Ζίβκοβιτς (75' Ντεσπόντοφ), Σαμάτα (36' Μπράντον).

