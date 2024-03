Life

Κέιτ Μίντλετον: πότε αναμένεται η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πριγκίπισσα Κέιτ, δεν έχει πραγματοποιήσει κάποια δημόσια εμφάνιση από τα Χριστούγεννα.

-

Η πριγκίπισσα Κέιτ θα συμμετάσχει στις 8 Ιουνίου στην παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση που διοργανώνεται για τα επίσημα γενέθλια του Βρετανού βασιλιά, στην πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της μετά τη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα στην οποία υποβλήθηκε στα μέσα Ιανουαρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Η πληροφορία αυτή δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το παλάτι του Κένσινγκτον.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, που δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση από τα Χριστούγεννα πριν από τη δημοσίευση φωτογραφίας της Δευτέρας το βράδυ στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, θα επιθεωρήσει στρατιώτες κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του βρετανικού στρατού.

Η 42χρονη πριγκίπισσα, που έχει τον βαθμό του συνταγματάρχη στην Ιρλανδική Φρουρά, υποβλήθηκε σε εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα που ανακοινώθηκε στα μέσα Ιανουαρίου. Οι λόγοι αυτής της επέμβασης παραμένουν άγνωστοι, αλλά σύμφωνα με βρετανικά μέσα δεν πρόκειται για καρκίνο.

Μέχρι χθες Δευτέρα, δεν είχε εμφανιστεί πουθενά πυροδοτώντας πολλές εικασίες στα βρετανικά ταμπλόιντ και στα κοινωνικά δίκτυα.