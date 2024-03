Κόσμος

Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη της εμφάνιση μετά το χειρουργείο

Είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας, μετά τον Δεκέμβριο του 2023.

Τη πρώτη της εμφάνιση έκανε η Κέιτ Μίντλετον μετά την επέμβαση που έκανε στην κοιλιακή χώρα, τον Ιανουάριο.

Τα διεθνή ΜΜΕ δημοσιοποιήσαν, φωτογραφία της στην οποία κάθεται συνοδηγός σε αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε η μητέρα της Κάρολ.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον ήταν τον Δεκέμβριο του 2023, όταν είχε παρευρεθεί σε εκκλησιαστική λειτουργία με την βασιλική οικογένεια.

BREAKING: Kate Middleton spotted for first time since January hospitalization https://t.co/N8zTapbT3R

— Fox News (@FoxNews) March 4, 2024

