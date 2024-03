Οικονομία

ITB 2024 - Κεφαλογιάννη: Νέα συμφωνία με την Σαουδική Αραβία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σειρά συναντήσεων είχε στη διεθνή έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο η Όλγα Κεφαλογιάννη.

-

Η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη επισκέφθηκε τη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ στο Βερολίνο, όπου είχε σημαντικές συναντήσεις εργασίας με πολιτικούς ομολόγους της, κορυφαία στελέχη από τον χώρο της τουριστικής αγοράς και εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Η κα Κεφαλογιάννη κατά τη συνάντησή της με τον ομόλογο της Σαουδικής Αραβίας Ahmed Al Khateeb και την Υφυπουργό Τουρισμού της χώρας Haifa bint Muhammad Al Saud, συμφώνησαν για τη επικαιροποίηση της συμφωνίας συνεργασίας που είχε υπογραφεί το 2014 και την κατάρτιση ενός πλαισίου συνεργασίας για το μέλλον.

Στη συνέχεια, η Υπουργός Τουρισμού συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Τουρισμού της Κύπρου Κωνσταντίνο Κουμή, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για την διεύρυνση συνεργασίας των δύο χωρών.

Η κα Κεφαλογιάννη είχε επίσης συναντήσεις με τους επικεφαλής της Lufthansa, της Easy Jet, της TUI, της CONDOR, της Jet2 και Jet2Holidays και της DER οι οποίοι, συμπεριλαμβάνουν πολλούς ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς στα προγράμματα του 2024.

Σε δηλώσεις της στους Έλληνες ανταποκριτές στο Βερολίνο, αλλά και σε ξένα Μέσα Ενημέρωσης, η κα Όλγα Κεφαλογιάννη επεσήμανε ότι «το 2024 προβλέπεται να είναι μία ακόμα εξαιρετική χρονιά για την Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισμό. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε, πρόσθεσε, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στο διεθνές περιβάλλον, είναι θετικά».

Σημείωσε, επίσης, ότι η Ελλάδα έχει την ωριμότητα, το σχέδιο, τη βούληση να ανοίξει μια νέα σελίδα ανάπτυξης για τον ελληνικό τουρισμό, με έμφαση στη βιωσιμότητα, το μέτρο, την ισορροπία. Όπως τόνισε, αυτό είναι ένα θετικό και σύγχρονο μήνυμα που στέλνει η χώρα μας προς τις διεθνείς αγορές, το οποίο βρίσκει τη θετική ανταπόκριση όλων.

«Δύναμή μας είναι να μπορούμε να αλλάζουμε και να πρωταγωνιστούμε», όπως δήλωσε, τέλος, η Υπουργός Τουρισμού.

Ειδήσεις σήμερα:

6 Μαρτίου: Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

Κούγιας: Η Πισπιρίγκου μηνύει τον Δασκαλάκη - Οργή Λιγνάδη για τον Κασσελάκη

Κακοκαιρία - Πιερία: Πάνω από 300 ζώα πνίγηκαν μέσα σε στάβλο (βίντεο)