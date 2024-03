Κοινωνία

Ζωγράφου: Επεισόδια με μολότοφ, εμπρησμούς και φωτοβολίδες κατά αστυνομικών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νύχτα ταραχών και καταστροφών για ακόμη ένα Σάββατο στου Ζωγράφου, γύρω από την Πανεπιστημιούπολη. Πολλά αυτοκίνητα έγιναν παρανάλωμα του πυρός.

-

Επαναλήφθηκαν για ακόμη ένα βράδυ Σαββάτου, τα επεισόδια και οι επιθέσεις κατά αστυνομικών, από ομάδες αγνώστων, που βγήκαν από την Πανεπιστημιούπολη, όπου νεαροί πραγματοποιούσαν μεταμεσονύκτιο πάρτι.

Επίθεση με φωτοβολίδες ευθείας βολής και μολότοφ προς την διεύθυνση των ΜΑΤ στου Ζωγράφου εξαπέλυσε λίγο μετά τις 02:30 τα ξημερώματα μια ομάδα 10 κουκουλοφόρων. Δυνάμεις της αστυνομίας τους απώθησαν.

Επεισόδια με μολότοφ και καμένα αυτοκίνητα στην είσοδο της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου. (3) pic.twitter.com/GHGfWZEQE1 — Lucas Velidakis (@UrbanRat7) March 10, 2024

Νωρίτερα, δεκάδες κουκουλοφόροι βγήκαν από την Πανεπιστημιούπολη όπου νεαροί πραγματοποιούσαν μεταμεσονύκτιο πάρτι, πέταξαν μολότοφ και έβαλαν φωτιά σε σταθμευμένα οχήματα και κάδους απορριμμάτων.

Αποτέλεσμα ήταν 4 οχήματα να καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ άλλα τρία υπέστησαν ζημιές.

Επεισόδια με μολότοφ και καμένα αυτοκίνητα στην είσοδο της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου. (5) pic.twitter.com/asTFvUYh7J — Lucas Velidakis (@UrbanRat7) March 10, 2024

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας που έκλεισαν τον δρόμο για αρκετές, ενώ η πυροσβεστική έσβησε τις φωτιές.

Η ομάδα αγνώστων επέστρεψε στην Πανεπιστημιούπολη.

Ειδήσεις σήμερα

Ημιμαραθώνιος: Αλλαγές σε δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών

Ινδία: Διπλή μεταμόσχευση χεριών γυναίκας σε άνδρα

Καιρός: συννεφιές και τοπικές βροχές το Σάββατο