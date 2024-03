Κοινωνία

Νοθευμένα ποτά και καύσιμα: οι διάλογοι και η επιχείρηση με τα drones (βίντεο)

Πώς κατάφεραν να "ξετρυπώσουν" το τεράστιο κύκλωμα νοθευμένων ποτών και καυσίμων οι αστυνομικοί. Οι διάλογοι και τα συνθηματικά της σπείρας.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Με drone παρακολουθούσαν οι αξιωματικοί το κύκλωμα που διακινούσε παράνομα χημικούς διαλύτες και οινόπνευμα, για τη νόθευση καυσίμων και ποτών. Τα κέρδη τους ήταν τεράστια.

Τρεις αποθηκευτικούς χώρους, 6 πρατήρια καυσίμων και 3 ποτοποιίες - μπήκαν στο στόχαστρο αστυνομικών και των τελωνειακών. Εκτιμάται πως τα μέλη του κυκλώματος, 20 εκ των οποίων συνελήφθησαν - τα χρησιμοποιούσαΝ για την παράνομη αγορά, εισαγωγή, νόθευση και διακίνηση, τόσο υγρών καυσίμων όσο και ποτών!

Αρχηγός φέρεται να ήταν 62χρονος, που για πολλά χρόνια στο παρελθόν ήταν ιερέας και μοναχός στο εξωτερικό.



Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένες στις επικοινωνίες τους.

Ενδεικτικά, με τις λέξεις:

"Φάρμακο" και "νερό", αναφέρονταν σρο οινόπνευμα

"Πάτερ" αποκαλούταν ο αρχηγός

"Μάγος", κάποιος πληροφοριοδότης για τη νοθεία καυσίμων και "υδραυλικός" κάθε προμηθευτής οινοπνεύματος.

Α` ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

ΑΡΧ. ΑΣΕ ΤΑ 2 ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΡΙΣΤΑΙΝΕ ΜΟΥ ΑΣΤΑ ΑΥΤΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΟΥ ΦΕΡΩ ΚΑΙ ΛΕΦΤΑ

ΜΕΛ. ΝΑΙ ΣΟΥ ΛΕΩ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΛΛΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΑΥΤΑ ΤΑ 3 ΦΤΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΤΟΥ ΜΗΝΑ

ΑΡΧ. ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ;

ΜΕΛ. ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ 9 ΔΗΛΑΔΗ 10 ΜΕΡΕΣ ΑΚΟΜΗ

ΑΡΧ. 20 ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΛΕΣ ΕΤΣΙ;

ΜΕΛ. ΝΑΙ ΝΑΙ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΛΛΑ ΜΑΖΙ

Οι αστυνομικοί και οι Τελωνειακοί, παρακολουθούσαν καιρό τη δράση των μελλών του κυκλώματος. Στις κάμερές τους -- τους καταγράφουν να μεταφέρουν δοχεία με χημικούς διαλύτες και οινόπνευμα -- τα οποία και χρησιμοποιιούσαν για τη νοθεία στα καύσιμα και στα ποτά!

Ο Αρχηγός τους ήθελε να έχει έλεγχο και λόγο στα πάντα:

Β` ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΡΧ. 100 120 ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΛΕΤΑ ΛΕΙΠΑΝΕ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 560

ΜΕΛ. ΟΚ

ΑΡΧ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΛΕΤΑ 100 120 ΚΑΙ ΤΑ 5 ΚΥΒΙΚΑ ΠΟΥ ΦΥΓΑΝΕ ΓΙΑ ΛΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΕ ΓΑΜΗΜΕΝ....ΜΑΓΑΖΙ ΕΝΑ ΕΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕ ΕΚΕΙ...... ΚΑΙ ΛΕΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΑΜΗ.... ΜΑΓΑΖΙ ΑΜΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ Η ΕΓΩ ΕΚΕΙ......ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΕΛ. ΟΚ.

ΑΡΧ. ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΓΑΜΗ....ΣΤΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΟΥΤΕ ΚΑΘΑΡΗ ΒΕΖΝΙΝΗ ΙΠΑΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟς ΕΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΘΑΡΗ ΒΕΖΝΖΙΝΗ

Στη Δικογραφία εκτός από τους συληφθέντες υπάρχουν και τα ονόματα ακόμη 10 ατόμων που αναζητούνται. όλοι τους είχαν διακριτούς ρόλους στη διαδικασια νόθευσης και διακινσηης των νοθευμένων καυσίμων και ποτών.

Γ` ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΝΟΘΕΥΣΗ ΠΟΤΩΝ

ΑΡΧ. ΠΑΛΙ ΠΗΤΡΑΝ ΑΠΟ ΕΩ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΜΕΛ. ΕΝΤΑΞΕΙ ΔΩΣΕΜΟΥ ΟΜΩΣ ΑΘΑΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΝΑ ΤΡΕΞΩ ΤΟ ΘΕ,ΜΑ

ΑΡΧ. ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΤΣΙ;

ΜΕΛ. ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΕΙΠΑ ΝΑ ΨΩΝΙΣΕΙ ...ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΔΕΙ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΣΕ Π[ΑΡΩ ΝΑ ΣΟΥ Π[Β ΠΟΣ ΘΑ ΠΑΝΕ..

Αύριο Δευτέρα, οι συλληφθέντες αναμένατι να απολογηθούν στον Ανακριτή.

