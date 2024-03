Αθλητικά

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Τα “ελάφια” πέρασαν από το Λος Άντζελες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Greek Freak ήταν απολαυστικός και μαζί με τον Λίλαρντ, πρωταγωνίστησαν στην νίκη των Μπακς επί των Κλίπερς.

-

Οι Μιλγουόκι Μπακς (42-23) βρήκαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς (41-22) χωρίς τους τρεις από τους τέσσερις καλύτερους παίκτες τους και επικράτησαν με 117-124, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ντέιμιαν Λίλαρντ και Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Κλίπερς παρατάχθηκαν κόντρα στους Μπακς δίχως τον Πολ Τζορτζ (γόνατο), τον Καουάι Λέοναρντ (βουβωνική χώρα) και τον Ράσελ Γουέστμπρουκ (κάταγμα στο χέρι) όμως ζόρισαν τα «Ελάφια» που στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες των Ντέιμιαν Λίλαρντ και Γιάννη Αντετοκούνμπο φτάνοντας στη νίκη με 117-124.

Ο Dame τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους (4/6 δίπ., 7/13 τρίπ., 6/7 βολ.), 11 ασίστ, επτά ριμπάουντ και δυο λάθη ενώ σε ό,τι αφορά τον Αντετοκούνμπο, είχε 34 πόντους (12/22 δίπ., 0/2 τρίπ., 10/14 βολ.), 10 ασίστ, επτά ριμπάουντ, ένα κλέψιμο, ένα μπλοκ και τρία λάθη σε 38 λεπτά.

Για τους Καλιφορνέζους, ο Πάουελ μέτρησε 26 πόντους και επτά ριμπάουντ, ο Αμίρ Κόφι πρόσθεσε 16 πόντους και 10 ριμπάουντ ενω ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 13 πόντους με 5/16 σουτ.

Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας τη Δευτέρα

Όσκαρ 2024 – Λάνθιμος: Το “Poor Things” πήρε 4 βραβεία!

Καλλιθέα: Έκρηξη βόμβας σε κατάστημα