Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: 16χρονη με εγκεφαλίτιδα - Ώρες αγωνίας για τους δικούς της ανθρώπους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς η ανήλικη εκτέθηκε στη προσβολή του ιου. Ποια μέτρα λήφθηκαν για την άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού.

-

Το δικό της «Γολγοθά» βιώνει η οικογένεια μιας 16χρονης μαθήτριας η οποία διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα και εδώ κι έναν μήνα νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ο πατέρας της νεαρής μαθήτριας μίλησε στην ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσαλιας e-thessalia.gr , αποκαλύπτοντας την περιπέτεια υγείας της κόρης του, η οποία προέκυψε ξαφνικά, αλλάζοντας τα πάντα στη ζωή τους, από την μία μέρα στην άλλη. Όπως αναφέρει «Η κόρη μας ήταν ένα δραστήριο παιδί, ασχολούνταν με τον αθλητισμό και τις ξένες γλώσσες, ένα παιδί όλο ζωντάνια».

«Ξαφνικά μία ημέρα διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν ο εαυτός της, έκανε αλλόκοτα πράγματα, έχανε τον προσανατολισμό της, τη μνήμη της». Στις 16 Φεβρουαρίου το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς στο Νοσοκομείο Βόλου. Οι γιατροί έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και από την παρακέντηση νωτιαίου μυελού, προέκυψε ότι το κορίτσι είχε υποστεί εγκεφαλίτιδα. Άμεσα διακομίσθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί την υπέβαλαν και σε άλλες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι το κορίτσι παρουσίασε αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο «πυροδοτήθηκε» και «ξύπνησε» μετά από ίωση. «Το αυτοάνοσο μας είπαν ότι θα έβγαινε κάποια στιγμή, απλά “πυροδοτήθηκε” από την ίωση» συμπληρώνει ο πατέρας.

Από τις αρχές Μαρτίου το κορίτσι έχει επαφή με το περιβάλλον, αντιδρά σε ερεθίσματα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να κινεί τα άκρα της και να έχει τον πλήρη έλεγχο των οργανικών της λειτουργιών, καθώς οι γιατροί την έχουν διασωληνώσει για τις βασικές της ανάγκες, καθώς και για τη σίτισή της.

Σύμφωνε με το e-thessalia.gr , ο “Γολγοθάς” των γονιών είναι μεγάλος, καθώς είναι και οι δύο άνεργοι, με αποτέλεσμα ό,τι οικονομίες είχαν, να έχουν τελειώσει. «Είμαστε και οι δύο γονείς κάθε μέρα στο Νοσοκομείο. Πλένουμε τα ρούχα του παιδιού, σε εξωτερικά πλυντήρια. «Τρέχουν» τα έξοδα και στο σπίτι που νοικιάζουμε και σε εκείνο στο οποίο βρίσκεται τώρα η άλλη μας κόρη μόνη της. «Τρέχουν» λειτουργικά έξοδα, το ενοίκιο, λογαριασμοί κ.α. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει όλη αυτή η περιπέτεια, ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα, ωστόσο οι γιατροί ανέφεραν ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος για την αποκατάσταση», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο πατέρας της 16χρονης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από την πρώτη στιγμή, το σχολείο της μαθήτριας ευαισθητοποιήθηκε κι ανταποκρίθηκε στην ανάγκη που παρουσιάστηκε, συγκεντρώνοντας ένα ποσό το οποίο και δόθηκε στην οικογένεια, ωστόσο τα έξοδα και οι ανάγκες είναι πολλές. Στη διάθεση της e-thessalia.gr βρίσκονται τα στοιχεία της οικογένειας και όποιος επιθυμεί να συνδράμει, μπορεί επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας και να το κάνει με κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, ο αριθμός του οποίου θα του κοινοποιηθεί αρμοδίως.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας τη Δευτέρα

Όσκαρ 2024 – Λάνθιμος: Το “Poor Things” πήρε 4 βραβεία!

Καλλιθέα: Έκρηξη βόμβας σε κατάστημα