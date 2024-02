Οικονομία

Μιχαηλίδου: Κατώτατος μισθός πάνω από 800 ευρώ - Οι εργοδότες να δίνουν περισσότερα για να βρουν προσωπικό

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τις χιλιάδες αιτήσεις σε μία ημέρα από εργαζόμενους συνταξιούχους, τις αλλαγές στο επίδομα ανεργίας και τις επιθέσεις κληρικών σε βουλευτές για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Τρίτη η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους συνταξιούχους και την προσπάθεια να αποκαλυφθούν όσοι εργάζονται «μαύρα και αδήλωτα», μέσω της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης τους συγκριτικά με όσα ίσχυαν μέχρι πρότινος, η κ. Μιχαηλίδου είπε πως «Υπολογίζουμε σε 100.000 τους συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται. Από αυτούς, οι 36.000 δηλώνουν ότι εργάζονται. Από τις 09:00 της Δευτέρας που άνοιξε η πλατφόρμα, με μια εύκολη διαδικασία με 3 σελίδες, συνολικά μέχρι τώρα 5.300 συνταξιούχοι έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία καταγραφής».

Η μειωμένη επιβάρυνση τους αφορά πλέον σε φορολόγηση 10% επί του μισθού τους, ενώ όπως είπε η Υπουργός Εργασίας «αν είσαι πολύτεκνος ή άτομο με αναπηρία, δεν πληρώνεις το 10% του φόρου».

Αναφορικά με τον κατώτατο μισθό και την επικείμενη νέα αύξηση του, η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι «Εμάς μας νοιάζει να μπορέσουμε να αυξήσουμε το εισόδημα του νοικοκυριού. Από το 2019 αυξήσαμε κατά 20% τον κατώτατο μισθό και ορίσαμε τις συνθήκες ώστε να ανέβει ο μέσος μισθός στην αγορά, κάτι που δεν καθορίζεται από την κυβέρνηση. Υπάρχουν πάντα οι περιπτώσεις που μένουν εκτός από τέτοιες ρυθμίσεις. Για κάθε αύξηση μιας μονάδας του κατώτατου μισθού έχουμε μια αύξηση της τάξης του 0.4% στο σύνολο των μισθών στην χώρα μας».

«Μέχρι τις 22 Μαρτίου θα έχει γίνει η εισήγηση μου στο Υπουργικό Συμβούλιο και από 1ης Απριλίου θα ισχύει ο αυξημένος κατώτατος μισθός. Θα ξεκινά από «8» το ύψος του κατώτατου μισθού. Σήμερα μιλάμε για μισθό 780 ευρώ μεικτών. Λέμε ότι από 1ης Απριλίου θα είναι πάνω από 800 ευρώ ο μεικτός κατώτατος μισθός», είπε η υπουργός Εργασίας, χωρίς να επιβεβαιώσει την αναφορά της Μαρίας Αναστασοπούλου πως σύμφωνα με πληροφορίες η αύξηση θα είναι της τάξης των 40 ευρώ.

Για την ανεργία και την δυσκολία επιχειρήσεων να βρουν προσωπικό, η κ. Μιχαηλίδου είπε «έχουμε το πρόβλημα εργοδοτών ότι δεν μπορούν να βρουν εργατικά χέρια και μάλιστα εξειδικευμένα εργατικά χέρια, με την ανεργία στο 8,9%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, την περασμένη εβδομάδα. Εκεί είναι που και ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει στους εργοδότες ότι θα πρέπει να δώσουν καλύτερους μισθούς για να βρουν το προσωπικό που θέλουν».

Για τις κρατήσεις υπέρ υγείας που σε ορισμένες περιπτώσεις συντάξεων είναι τριπλές, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είπε ότι «η σύνταξη που δίνεται σήμερα, δεν προέρχεται από το ανταποδοτικό τέλος που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι, αλλά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ας μην αναφερθούμε σε όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με την κρίση, που πήγαν τα αποθεματικά, τι κόπηκε από τους συνταξιούχους και τι μπορεί να επιστρέψει. Εδώ είναι που έρχονται και όλα τα μέτρα για την οικογένεια. Αν δεν αντιστρέψουμε την δημογραφική τάση δεν θα μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις συντάξεις».

Για την επιδοματική πολιτική και σε σχόλιο ότι η ΝΔ που κατήγγειλε τα επιδόματα είναι η Κυβέρνηση που έχει δώσει περισσότερα επιδόματα από κάθε άλλη Κυβέρνηση, η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε πως «είναι άλλο η καταγγελία των επιδομάτων και άλλο να λες ότι χρειάζεται να στηρίξεις την κοινωνία. Δεν πάμε οριζόντια, αλλά στοχευμένα και βλέπουμε τις κατηγορίες που είναι πιο ευάλωτες και χρειάζονται στήριξη».

Σε ότι αφορά τις κυοφορούμενες αλλαγές στο ύψος του επιδόματος εργασίας ανά δικαιούχο, επεσήμανε ότι «ένας εργαζόμενος με καλό μισθό, 20 χρόνια δουλειάς και υψηλές εισφορές υπέρ της ΔΥΠΑ και ένας εργαζόμενος με δύο έτη δουλειάς με τον κατώτατο μισθό, αν βγουν σήμερα στην ανεργία θα πάρουν το ίδιο επίδομα. Όμως, το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να είναι αναλογικό των ετών στην εργασία και των εισφορών από τον ασφαλιστικό βίο του δικαιούχου, αυτό θα αλλάξουμε».

Για τις αντιδράσεις κληρικών κατά βουλευτών που υπερψήφισαν το νομοσχέδιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, όπως εκείνη σε βάρος του Παύλου Χρηστίδη, η Δόμνα Μιχαηλίδου απάντησε ότι «η ηγεσία της Εκκλησίας έχει κρατήσει μια πολύ υπεύθυνη στάση. Να έχεις άποψη για κάτι που ψηφίζεται είναι θεμιτό. Η Εκκλησία δεν προσπάθησε να επιβάλλει τίποτα. Στοιχεία της Εκκλησίας έχουν προβεί σε πολύ ακραίες συμπεριφορές. Προσωπικά με στενοχωρούν, γιατί είμαι μέλος της Εκκλησίας και θέλω η Εκκλησία να ενώνει. Δυστυχώς από μεμονωμένες φωνές υπάρχουν αντιδράσεις».

Τέλος, η Υπουργός Εργασίας επεσήμανε ότι «μεταφέρουμε την Πρωτομαγιά από την Μεγάλη Τετάρτη που «πέφτει» φέτος, στην Τρίτη του Πάσχα».

