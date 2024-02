Πολιτισμός

Ιερέας inlfuencer “μαγνητίζει” νέους μέσω Tik Tok (βίντεο)

Έναν διαφορετικό αλλά και αποδοτικό τρόπο βρήκε ένας ιεράς για να προσελκύσει νέους στην Εκκλησία.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πατέρας Παύλος, ο ιερέας που έχει γίνει influencer μέσα σε λίγους μήνες, χάρη στα βίντεο που ανεβάζει στο TikTok.

Ο ιερέας έφτιαξε τον περασμένο Ιούλιο λογαριασμό στο Tik Tok, όπου ανεβάζει βίντεο με αυτοσχέδια χορευτικά.

Ο ιερέας εξήγησε πως ο ίδιος έχει την ιδέα και τα παιδιά την υλοποιούν. Ο λόγος πίσω από αυτό, εξήγησε, είναι η προσέλκυση των νέων παιδιών στην Εκκλησία.

Και ο στόχος φαίνεται να επιτυγχάνεται, αφού αφενός ο λογαριασμός του έχει 70.000 ακόλουθους, αφετέρου, το καθημερινό απογευματινό κατηχητικό είναι γεμάτο με παιδιά.

Ερωτηθείς για το γιατί ο κόσμος απομακρύνθηκε από την Εκκλησία, εκτίμησε πως, «κάναμε τις εκκλησίες δικαστήρια κι εμείς γίναμε δικαστές, πάμε τον κόσμο στο απόσπασμα».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει για το αν οι αντιδράσεις ιεραρχών σχετικά με το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο έδιωξαν ή έφεραν κόσμο στην Εκκλησία, απάντησε πως, «η ιεραρχία διώχνει τον κόσμο από την εκκλησία, όχι η Εκκλησία».

