Ομόφυλα ζευγάρια - Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ: “Επίθεση” στον Χρηστίδη, θερμή υποδοχή στον Καλλιάνο

Ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ στράφηκε κατά του Παύλου Χρηστίδη καθώς είχε υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Αντίθετα θερμή ήταν η υποδοχή με χειροκροτήματα στον Γιάννη Καλλιάνο.

Την οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προκάλεσε η επίθεση του αρχιμανδρίτη του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης Σεραφείμ, στον Παύλο Χρηστίδη.

Ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ καταφέρθηκε κατά του Παύλου Χρηστίδη καθώς ψήφισε το νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Αρχιμανδρίτης σε ανάρτησή του, καθυστέρησε την κοπή πίτας του συλλόγου Αρκάδων Ηλιουπόλεως, μέχρι να αποχωρήσει ο κ. Χρηστίδης.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, κάνει λόγο για «παραλήρημα μίσους», υπογραμμίζοντας ότι «δεν συνάδουν με την πνευματικότητα αλλά και το έργο» της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Σε ένα παραλήρημα μίσους ο αρχιμανδρίτης του Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης, Σεραφείμ, καταφέρεται εναντίον του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλου Χρηστίδη, στοχοποιώντας ακόμα και την οικογένειά του με φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η θεσμοθέτηση της ισότητας στον πολιτικό γάμο και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς εξαιρέσεις αποτελεί υποχρέωση κάθε ευνομούμενης Πολιτείας. Τέτοιες μεμονωμένες συμπεριφορές δεν συνάδουν με την πνευματικότητα αλλά και το έργο, που επιτελεί στην ελληνική κοινωνία η Εκκλησία»

Ο αρχιμανδρίτης του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Ηλιούπολης είχε γράψει στην ανάρτησή του: «Με ιδιαίτερη διάκριση έφτασε το πρωί στο ναό Αγία Μαρίνα Ηλιούπολης η άξια βουλεύτρια, ΜΑΝΑ, γνήσια Ελληνίδα, Άννα Καραμανλή. Ο εφημέριος π. Ιωάννης, αντιληφθείς την παρουσία της ανάμεσα στο λαό, την καλοσώρισε, την χαιρέτησε και την ευχαρίστησε για την ηρωική στάση της με το καθαρό ΌΧΙ, στο απάνθρωπο νομοθέτημα, πάρα την πίεση, τον εκφοβισμό, και ότι άλλο υπέστη από το άνομο διευθυντήριο της καταστραφικότερης κυβέρνησης των νεοτέρων χρόνων, που κατάντησε τους Έλληνες να ζουν με κουπόνια.

Αντίθετα, μία ώρα καθυστέρησε η ευλογία και κοπή της αγιοβασιλειόπιτας του συλλόγου Αρκάδων Ηλιουπόλεως, έως της επιτεύξεως αποχωρήσεως από το χώρο της συνεστιάσεως του απάνθρωπου βουλευτή Παύλου Χρηστίδη, που παρά το ότι είναι ο ίδιος κατά φύση πατέρας, με απίστευτη ελαφρότητα συνευδόκισε στο να "δολοφονηθούν" αθώες ψυχές παιδιών που θα καταστούν ιδιοκτησίες οικιακών συνυπάρξεων των plus, κάθε αφύσικου δικαιωματισμού, με ότι αυτό γνωρίζουμε ότι συνεπάγεται.

Σε νέα ανάρτησή του απαντάει στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ λέγοντας: Η απάντησή στις ασυναρτησίες του γραφείου τύπου του Πα.Σο.Κ. - κινήματος αλλαγής, έρχεται από ανάγνωση των σχολίων τα οποία έλαβε ο ειδικός αγορητής στο νομοσχέδιο για την «ισότητα στον πολιτικό γάμο» κάτω από την ανάρτηση της αγορεύσεως του. Θεωρούμε ότι είναι σχόλια ψηφοφόρων του.

"Σε μια αστική δημοκρατία δεν χωράει διάκριση λόγω φυλής, λόγω θρησκείας ή λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Και αυτή ακριβώς η ελεύθερη απόφαση των δύο ενηλίκων δεν προσβάλλει την ελευθερία κανενός άλλου, δεν προσβάλλει καμία θρησκεία, δεν απειλεί την κοινωνία, δεν απειλεί σε κανένα επίπεδο την παραδοσιακή οικογένεια.

Προσβάλλει μόνο" και απειλεί τα παιδιά που θα αναγκαστούν να ζήσουν ως αντικείμενα ιδιοκτησίας και όχι μόνο, δύο εγωπαθών συγκατοίκων και όχι να ζήσουν αναπτυσσόμενα κατά φύση με τον πατέρα και την μητέρα τους.

Η πλοκή της αγορεύσεως σε άσχετα με τον νόμο θέματα, καθιστά τον αγορητή δεκανίκη της κυβέρνησης, η οποία κατάντησε τους Ελληνες να ζουν με κουπόνια. Έτσι όπως ο ίδιος έγραψε ασχολούμαστε με το "θέμα που δίχασε και διχάζει την ελληνική κοινωνία, με ευθύνη της κυβέρνησης που φροντίζει μόνο την επικοινωνία, όχι την ουσία" .

Άλλωστε είναι πια απόλυτα σαφές στον ελληνικό λαό, ότι τα δύο άκη της αντιπολίτευσης είναι υποχείρια και υποκείμενα του άκη της κυβερνήσεως, με σκοπό την παραμονή στην εξουσία του μοναδικού στην ιστορία ανθρώπου, που απαγόρευσε την τέλεση της Θείας Λειτουργίας.

Αναρωτιόμαστε αν το γραφείο τύπου, αλλά και οι βουλευτές που συνήργησαν στο έγκλημα κατά των παιδιών, έχουν διαβάσει συνεντεύξεις και αφηγήσεις παιδιών που μεγάλωσαν σε τέτοιες αφύσικες συνυπάρξεις;

Θα θέλαμε να ξέρουμε ακόμα, εάν έχουν μελετήσει πόσα από αυτά τα παιδιά έχουν αυτοκτονήσει ή είναι πελάτες των ψυχιάτρων και των ψυχολόγων στην διαδικασία ένταξης τους και αποδοχής τους από την κοινωνία, η οποία δεν λειτουργεί με νόμους που δεν αντικατοπτρίζουν την πλειοψηφία του λαού, αλλά με τη φύση.

Στην πρόταξη της δυσκολίας ένταξης ανθρώπων με επιλογή σεξουαλικού προσανατολισμού διαφορετικού από αυτόν που ορίζει η φύση, έχουμε να απαντήσουμε ότι εκεί η ευθύνη της οικογένειας είναι αυτή που θα πρέπει να καταδειχθεί, για το πώς γίνεται αποδεκτή η επιλογή του οποιοδήποτε, προετοιμάζοντας το παιδί τους στην ανεκτικότητα από μέρους του, για το ότι έχει να αντιμετωπίσει εν συνεχεία εντός της κοινωνίας.

Ο χώρος της Εκκλησίας είναι ο μόνος τόπος ανοχής του κάθε προσώπου, αλλά και υποδοχής του κάθε αναγγεμένου, αφού στα γραφεία τον παπάδων δεν υπάρχει φύλαξη εισόδου.

Από το να χρησιμοποιεί το Πα.Σο.Κ. τα ευκολάκια του λόγου, όπως "παραλήρημα μίσους" και "στοχοποιώντας ακόμα και την οικογένειά του" για να προκαλέσει τον οίκτο των αναγνωστών της ανακοίνωσης για τον βουλευτή του, ας κοιτάξει να πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι δεν αξίζει το ρόλο τριτοδεύτερου έως και πέμπτου στην αντιπολίτευση. Και να διδάξει τα μέλη του, ότι εφόσον δημόσια εκθέτουν τις οικογένειες τους με φωτογραφίες στον τύπο, δεν έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται, όταν μάλιστα καλύφθηκαν και τα στοιχεία προσώπου από αυτούς που τις χρησιμοποιήσαν.

Τέλος το να θεωρεί το ΠαΣοΚ "μεμονωμένες συμπεριφορές" την έκφραση της ψυχής της πλειονοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, καταδεικνύει ότι έχει μάθει καλά το μάθημα του διευθυντηρίου της ενεστώσης κυβέρνησης στην προπαγάνδα, για την οποία ξοδεύτηκαν εκατομμύρια ευρώ τα οποία στερήθηκαν οι Έλληνες πολίτες, που υπέστησαν τα πάνδεινα, την καταστροφή στην Εύβοια, την κατάληψη της Κιβωτού του κόσμου, το έγκλημα με το τρένο στα Τέμπη, την πλημμύρα της Θεσσαλίας, και όσα ακόμα έχει προκαλέσει αλλά και θα φέρει ένα tweet, του διώκτη της πίστεως και των πιστών.

Μην κάνετε τον Ανδρέα Παπανδρέου, που έζησε πριν το τέλος της ζωής του, μία ορθόδοξη πνευματικότητα αξιομίμητη, να γυρίζει μέσα στον τάφο του από οργή, λέγοντας εσείς, που πιθανώς έχετε να μπείτε σε ναό από τη βάπτιση σας, κουβέντες όπως "δεν συνάδουν με την πνευματικότητα αλλά και το έργο, που επιτελεί στην ελληνική κοινωνία η Εκκλησία».

Και για κερασάκι, γνωρίστε στους αναγνώστες των δελτίων σας, ότι ο αριθμός, από τα τηλεφωνήματα, μηνύματα σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, επιστολές, αλλά και διαζώσης επικοινωνίες θαυμασμού και τιμής των ανθρώπων, σε όποιο σημείο κι αν στάθηκε δημόσια, μετά την ξεκάθαρη θέση που έλαβε υπέρ των παιδιών, το πρόσωπο με το οποίο καταδεχθήκατε να ασχοληθείτε με ανακοίνωσή σας, θα πρέπει να σας τρομάζει γιατί είναι τόσος που μπορεί να εκλέξει βουλευτή.»

Η θερμή υποδοχή στον Γιάννη Καλλιάνο

Αντίθετα, με χειροκροτήματα έγινε δεκτός σε Εκκλησία, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Καλλιάνος επειδή καταψήφισε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Μετα βαίων και κλάδω έγινε η υποδοχή του ενώ ο βουλευτής της ΝΔ έλαβε μάλιστα και τον ασπασμό του Ιερέα, επειδή δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο.





Η απάντηση του Παύλου Χρηστίδη

Απαντώντας στον Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, αναφέρει τα εξής: Ως άνθρωπος, πρώτα και πάνω από όλα, έχω μάθει στη ζωή μου, να σέβομαι κάθε άποψη, όσο αντίθετη και αν είναι με αυτά που εγώ υποστηρίζω και για τα οποία πάντα μάχομαι και πολιτεύτομαι είτε εντός, είτε εκτός Κοινοβουλίου.

Η πρωτοφανής, όμως, στοχοποίηση της οικογένειας μου, συνοδεία μάλιστα φωτογραφίας απο το μαιευτήριο, είναι ένα όριο που ξεπερνά κατά πολύ τα ανεκτά όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Πόσο μάλλον, όταν το περιστατικό που περιγράφει ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ, είναι μόνο στην φαντασία του, αφού από την εκδήλωση για την κοπή της πίτας των Αρκάδων αποχώρησα, για να πάω σε άλλη κοινωνική υποχρέωση, δεν με πλησίασε ποτέ κανένας ιερέας, να μου πει το οτιδήποτε και το κλίμα με τους πάντα φιλόξενους Αρκάδες ήταν κάτι παραπάνω από εξαιρετικό, κάτι που μπορούν να επιβεβαιώσουν εκατοντάδες που ήταν παρόντες.

Στο αξιακό μου σύστημα δεν χωρούν αποκλεισμοί, ούτε εκείνων που πρέπει να αναγνωριστούν από την Πολιτεία τα δικαιώματα τους, ούτε εκείνων που θέλουν να συμμετέχουν στην Εκκλησία μας, που σε κάθε περίπτωση είναι πυλώνας της κοινωνικής ιστορίας και συνοχής στη χώρα.

Για αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και την παράταξη για την ανακοίνωση, απέναντι στην αδιανόητη επίθεση που εξαπέλυσε ο Αρχιμανδρίτης στην οικογένεια μου. Παράλληλα, εύχομαι να είμαι το μοναδικό θύμα - εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου απέναντι σε τέτοιες μισαλλόδοξες συμπεριφορές.

Τέλος, η Νάντια και εγώ νιώθουμε την ανάγκη, να σας ευχαριστήσουμε για όλη την έμπρακτη στήριξη προς τα πρόσωπα μας και την οικογένεια μας.

Παύλος Μαρινάκης: Απολύτως καταδικαστέα η στοχοποίηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη

Η κυβέρνηση καταδίκασε απερίφραστα την «στοχοποίηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου. Χρηστίδη» και έκανε λόγο για «μεμονωμένες συμπεριφορές που δεν απηχούν τον ρόλο που διαδραματίζει η Εκκλησία».

«Η στοχοποίηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη είναι απολύτως καταδικαστέα» ανέφερε σε ανάρτηση του ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Και ο κ. Μαρινακης καταλήγει:

«Αυτές οι μεμονωμένες συμπεριφορές δεν απηχούν τον καίριο ρόλο που διαχρονικά διαδραματίζει η Εκκλησία ως προς την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας.»





