Απεργία 28/02: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Ποιοι κλάδοι θα συμμετέχουν

Σε απαργειακό κλοιό θα βρίσκεται την Τετάρτη η χώρα. Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ, ποιοι κλάδοι θα συμμετέχουν.

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου έχει προαναγγελθεί η μεγάλη απεργία της ΑΔΕΔΥ με τα σωματεία εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Την αρχή κάνουν από σήμερα Τρίτη τα ταξί, που έχουν αποφασίσει να πργματοποιήσουν 48ωρη απεργία.

Αναλυτικά την Τετάρτη συμμετέχουν στην 24ωρη απεργίας και "τραβούν χειρόφρενο"

Τρένα

Προαστιακός

Μετρό

Τραμ

Ηλεκτρικός

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (δεν θα γίνουν πτήσεις)

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν από 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.

Κινητοποιήσεις σχεδιάζονται και από άλλους κλάδους. Έτσι, 24ωρη απεργία έχουν προγραμματίσει για την Τετάρτη:

Δάσκαλοι και καθηγητές

Ιατροί και Νοσηλευτές στο ΕΣΥ

Αγρότες,

Ναυτικοί (δεμένα στα λιμάνια θα είναι τα πλοία)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ.

Τι ζητά η ΑΔΕΔΥ Οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς στο Δημόσιο

Επαναφορά των Δώρων.

Συλλογικές συμβάσεις για τους μισθούς.

Κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016-2017.

Κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας.

Αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ.

Αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας

Άμεση στελέχωση με μόνιμους υπαλλήλους όλων των κρίσιμων δημόσιων φορέων

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου αναμένεται να υπολειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες (εφορίες, πολεοδομίες, δήμοι, νομαρχίες, υπουργεία , ασφαλιστικά ταμεία) ενώ την συμμετοχή τους στην πανελλαδική απεργία ανακοίνωσαν σήμερα και οι δικαστικοί υπάλληλοι.