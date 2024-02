Κοινωνία

Απεργία - Μετρό: Τι θα ισχύσει την Τετάρτη

Ποια σωματεία συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ και τι θα γίνει με το Μετρό.

Χωρίς μετρό θα μείνει η Αθήνα την Τετάρτη, 28/2, καθώς 7 σωματεία συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ. Τα σωματεία τα οποία συμμετέχουν στην απεργία είναι:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ.ΣΥ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΜ & ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΤΑΣΥ (Σ.Ε.Τ.)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (Σ.Η.Ε.Κ.)

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ – ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΤΡΑΜ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Η.Τ.Α.)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (Σ.Η.Α.Μ.)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Κ.Ε.Λ.Μ.Α.)

