Απεργία 28/02: Ποια πλοία θα μείνουν “δεμένα”

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση έχουν κηρύξει τέσσερα ναυτεργατικά σωματεία.

Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν τα πλοία που αναχωρούν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης τεσσάρων ναυτεργατικών σωματείων.

Η απεργιακή κινητοποίηση των σωματείων της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) της Πανελλήνιας Ενωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ενωσης Μαγείρων Εμπορικού Ναυτικού θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου και θα λήξει στις 12:00 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

Τα ναυτεργατικά σωματεία διεκδικούν λύσεις στα εργασιακά και συνταξιοδοτικά θέματα υπογραφή συμβάσεων με ουσιαστικές αυξήσεις και μέτρα για την ακρίβεια.

«Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους ναυτεργάτες, στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, να μη λείψει κανείς από τον απεργιακό αγώνα στις 28 Φλεβάρη» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Κλιμάκια της ΠΕΝΕΝ θα βρίσκονται στα τρία λιμάνια της Αττικής από τις 5:30 το πρωί στις 28/2/24 για περιφρούρηση της απεργίας.

Παράλληλα ναυτεργάτες θα πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι λιμενεργάτες του Πειραιά απεργούν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου

Η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ συμμετέχει στην 24ωρη παναττική απεργία που έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και συνδικάτα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου με αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που χάθηκαν 57 συνάνθρωποι μας. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30πμ στα Προπύλαια. Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι μεγάλες τόσο για τις συνθήκες και τις αιτίες του δυστυχήματος όσο και για τις καταγγελίες για την απόκρυψη στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος και σίγουρα δε μπορούν να κρυφτούν πίσω από τη στημένη εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Η ολιγωρία της Δικαιοσύνης είναι χαρακτηριστική και η κοινωνία ζητά απαντήσεις γιατί έχασαν τόσοι άνθρωποι τη ζωή τους απλά επειδή επέβαιναν σε ένα τρένο. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι και με σεβασμό στις οικογένειες των θυμάτων - κυρίως νέων – που ζητούν δικαίωση για τους χαμένους δικούς τους ανθρώπους.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η τραγωδία στα Τέμπη αποτελεί και το πιο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα των τελευταίων ετών αφού μεταξύ των νεκρών βρίσκονται 11 σιδηροδρομικοί και φέρνει στην επιφάνεια με τον πιο τραγικό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς για τα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Ο τραγικός απολογισμός των εργατικών ατυχημάτων για το 2023 είναι 182 νεκροί ενώ άλλοι 286 συνάδελφοι μας είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

Απαιτούμε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. Οι ζωές μας δεν μπαίνουν σε κανένα ζύγι και σίγουρα μετράνε περισσότερο από τα κέρδη των επιχειρήσεων. Οι ζωές μας είναι πάνω από τα κέρδη τους!

