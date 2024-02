Κοινωνία

Πρωτομαγιά: πότε μεταφέρεται η αργία

Τι αναφέρει η απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Με απόφαση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνας Μιχαηλίδου, η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2024 μετατίθεται για την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, λόγω του ότι συμπίπτει με τη Μεγάλη Τετάρτη.

Η απόφαση για τη μετάθεση της αργίας της Πρωτομαγιάς την Τρίτη του Πάσχα ελήφθη, προκειμένου να μην διαταραχθεί η οικονομική δραστηριότητα της αγοράς σε μία περίοδο σημαντική για το εμπόριο και τους καταναλωτές. Η απόφαση αυτή υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της ημέρας αυτής. Μίας ημέρας που λειτουργεί ως εφαλτήριο σκέψης και δράσης, ώστε να βελτιωθεί ο εργασιακός βίος των πολιτών.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η κυβέρνηση τιμά την επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς και τους εργαζόμενους. Οι πολιτικές μας το επιβεβαιώνουν. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια, περισσότεροι από 310 χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες βγήκαν από το φάσμα της ανεργίας και σήμερα εργάζονται. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 20%, ενώ, από τις αρχές Απριλίου, θα αυξηθεί περαιτέρω. Αντίστοιχη ήταν και η άνοδος του μέσου μισθού. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Η περαιτέρω βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και των μισθών των εργαζομένων αποτελούν βασικό πυλώνα της πολιτικής μας».

