Κολωνός - 12χρονη: Εισαγγελική πρόταση με 4 κατηγορίες για τον 53χρονο

Αίσθηση προκαλεί η εισαγγελική πρόταση για τον βασικό κατηγορούμενο στην πολύκροτη υπόθεση μαστροπείας.

Με την εισαγγελική πρόταση συνεχίζεται το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για την υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό.

Η αγόρευση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών και σύμφωνα με πληροφορίες της ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Άννας Νικολάου, η εισαγγελική πρόταση είναι για ενοχή του 53χρονου (σημ: 55χρονου σήμερα) βασικού κατηγορούμενου για 4 από τα 7 αδικήματα του κατηγορητηρίου, ζητώντας να απαλλαγεί λόγω αμφιβολιών από τις κατηγορίες του βιασμού και και δύο μορφών του αδικήματος της μαστροπείας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική πρόταση ειναι να απαλλαγεί ο βασικός κατηγορούμενος από τις κατηγορίες για:

βιασμό

μαστροπεία σε οίκους ανοχής και

μαστροπεία μέσω εξαναγκασμού με αποκόμιση πορνικών εσόδων.

Αντίθετα, ζητήθηκε η καταδίκη του για:

διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε 14 έτη από πρόσωπο που του το είχαν εμπιστευτεί,

οπλοκατοχή (για δυο όπλα)

κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανήλικο χωρίς να έχει συμπληρώσει τα 12 έτη αλλά χωρίς εξαναγκασμό και κερδοσκοπία και

διευκόλυνση της ανήλικης να εκδίδεται.

Η αγόρευση συνεχίζεται για τους υπόλοιπους 25 κατηγορούμενους.

