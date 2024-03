Αθλητικά

Champions League: Ατλέτικο και Ντόρτμουντ στους “8” της διοργάνωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκριση-θρίλερ για την Ατλέτικο με ήρωα τον Όμπλακ. Σάντσο και Ρόις έστειλαν τη Ντόρτμουντ στους «8» του Champions League.

-

Με ήρωα τον Γιαν Όμπλακ, που απέκρουσε δύο πέναλτι, η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν η μεγάλη νικήτρια στο «θρίλερ» με την Ίντερ και με 3-2 στη «ρώσικη ρουλέτα» πανηγύρισε μία τεράστια πρόκριση στους προημιτελικούς του Champions League.

Οι «ροχιμπλάνκος» επικράτησαν με 2-1 στην κανονική διάρκεια της ρεβάνς του 1-0 στο «Σαν Σίρο», το σκορ δεν άλλαξε στο επιπλέον μισάωρο ττης παράτασης και στα πέναλτι ο Όμπλακ σταμάτησε τους Σάντσες και Κλάασεν, στέλνοντας την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε στην κλήρωση της Παρασκευής (15/03, 14:00 στη Νιόν).

Εκεί, όπου θα βρεθούν 3 ισπανικές ομάδες, καθώς εκτός από την Ατλέτικο είχαν προκριθεί οι Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, δύο γερμανικές, οι Ντόρτμουντ, Μπάγερν, δύο αγγλικές, οι Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και η μοναδική εκπρόσωπος της Γαλλίας, η Παρί Σεν Ζερμέν.

Κι αν πρόκριση της Ντόρτμουντ ήρθε με το 2-0 επί της Αϊντχόφεν, στο «Μετροπολιτάνο» της Μαδρίτης, Ατλέτικο και Ίντερ «έλυσαν τις διαφορές τους» στη διαδικασία των πέναλτι. Η νίκη των «νερατζούρι» στο «Σαν Σίρο» με 1-0 δεν αποδείχθηκε αρκετή, καθώς οι «ροχιμπλάνκος» επικράτησαν με 2-1 στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης (η ισπανική ομάδα επέκτεινε το αήττητο που έχει στην έδρα της σε όλες τις διοργανώσεις από την έναρξη της σεζόν με 16 νίκες και μόλις μία ισοπαλία) και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Ο Ντιμάρκο στο 33΄ έβαλε μπροστά στο σκορ την πρωτοπόρο της Serie A, αλλά δύο λεπτά αργότερα ο κορυφαίος σκόρερ στην Ιστορία της Ατλέτικο, Αντουάν Γκριεζμάν, έφερε το ματς στα ίσια. Οι δύο ομάδες έχασαν αρκετές ευκαιρίες στο β΄ μέρος, με το συγκρότημα του Ντιέγκο Σιμεόνε να τα δίνει όλα για όλα και να φτάνει στο γκολ που έστειλε τον αγώνα στο επιπλέον μισάωρο με τον Μέμφις Ντεπάι στο 87΄.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ρικέλμε από ασίστ του Γκριεζμάν έχασε απίστευτη ευκαιρία να στείλει την Ατλέτικο στους προημιτελικούς, καθώς αστόχησε σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ με τον Ζόμερ. Το 2-1 έμεινε και στην παράταση, οπότε όλα κρίθηκαν στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Σάντσο και Ρόις έστειλαν τη Ντόρτμουντ στους «8»

Το γκολ του Τζέιντον Σάντσο μόλις στο 3ο λεπτό και του Μάρκο Ρόις στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων έστειλαν τη Μπορούσια Ντόρτμουντ στους προημιτελικούς του Champions League, με το τελικό 2-0 επί της Αϊντχόφεν, στη ρεβάνς της φάσης των «16» της διοργάνωσης στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ».

Διπλή, πλέον, θα είναι η εκπροσώπηση των Γερμανών στην κλήρωση της Παρασκευής (15/03), καθώς εκτός από τους Βεστφαλούς το «εισιτήριο» για την οκτάδα έχει εξασφαλίσει νωρίτερα και η Μπάγερν Μονάχου, με το 3-0 επί της Λάτσιο.

Ο 23χρονος Άγγλος επιθετικός με συρτό σουτ στο ξεκίνημα έβαλε μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους, για να χάσει απίστευτη ευκαιρία ο Λουκ Ντε Γιονγκ στο 90΄+4 για να ισοφαρίσει για την PSV και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα.

Ακριβώς ένα λεπτό μετά ο αρχηγός της Ντόρτμουντ, Μάρκο Ρόις, ο οποίος το ερχόμενο καλοκαίρι είναι πολύ πιθανό ν΄ αποχωρήσει από το σύλλογο, «κλείδωσε» την πρόκριση για την ομάδα με πλασέ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός – Πέμπτη: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες

Ζωγράφου: εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητα

Rapid Test δωρεάν την Πέμπτη σε 192 σημεία