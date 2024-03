Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: φόβοι και δυσκολίες στο επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

-

Ενώ ο Άλκης και η Κάτια ετοιμάζονται να συγκατοικήσουν ο Έβαν επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά έχει επιθετικές διαθέσεις απέναντι στον Άλκη.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:00, με ένα νέο ανατρεπτικό επεισόδιο.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:00

Φτάνει η ώρα που η Έλενα και ο Νικόλας πρέπει να συναντήσουν τη δικηγόρο για το θέμα της υιοθεσίας αλλά ο Νικόλας δεν εμφανίζεται. Οι φόβοι της Έλενας αρχίζουν να επαληθεύονται και καλείται να σκεφτεί προσεκτικά το επόμενό της βήμα. Η Κάτια λέει το μεγάλο «ναι» στον Άλκη και ετοιμάζεται να μετακομίσει σπίτι του και το μόνο που μένει είναι να ενημερώσουν και την Έλσα. Η Σοφία διώχνει τον Κοσμά από το σπίτι αλλά βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη δυσκολία… τη στεναχώρια του Πάρη. Ο Φίλιππος δίνει ραντεβού σε ένα καφέ με έναν άντρα από την εφαρμογή, μόνο που τελικά δεν εμφανίζεται κάποιος άγνωστος αλλά ένας άντρας από το παρελθόν.

Δείτε το trailer:





«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Κάθε Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Η πολιτεία πρέπει να νομοθετεί για όλους (εικόνες)

Τουρκία: Συνετρίβη αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας (βίντεο)

Δώρο Πάσχα 2024: Πότε πληρώνεται - Ποιο είναι το ύψος του