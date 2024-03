Τοπικά Νέα

Εύβοια: Νεαροί επιτέθηκαν σε συνομήλικους τους - Κατηγορούμενοι και οι γονείς τους

Οι νεαροί σύμφωνα με τις κατηγορίες φαίνεται πως προσπάθησαν να διαφύγουν από τους αστυνομικούς ενώ ο πατέρας του ενός αναζητείται για να συλληφθεί.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής αστυνομικοί στην Εύβοια καθώς νεαροί επιτέθηκαν σε συνομήλικο τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ενός νεαρού για παραμέληση εποπτείας και αναζητείται για να συλληφθεί ο πατέρας του άλλου.

Ο ένας νεαρός κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση του ΚΟΚ και ο άλλος για επικίνδυνη σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

ΟΙ δύο δράστες επέβαιναν σε μηχανή η οποία ανήκει στον πατέρα που συνελήφθη και επιτέθηκαν σε έναν άλλο νεαρό ο οποίος ήταν μαζί με τη φίλη του για να συμμετάσχουν στο καρναβάλι. Οι δράστες χτύπησαν το θύμα με κλωτσιές και μπουνιές με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι. ΟΙ δράστες μετά την πράξη τους τρτάπηκαν σε φυγή.

Κατόπιν σχετικής καταγγελίας, οι αστυνομικοί τους αναζήτησαν και τους εντόπισαν κοντά στο σημείο της επίθεσης. Να σημειωθεί πως προέβαλλαν αντίσταση στους αστυνομικούς, απωθώντας αυτούς. Όπως διαπιστώθηκε, το άτομο που οδηγούσε τη μηχανή, δεν είχε δίπλωμα.

Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κύμης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

