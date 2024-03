Life

“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Ανδρική υπόθεση είναι Τρίτη για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που θα μας κρατήσει συντροφιά με τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους.

Απόψε, Τρίτη 19 Μαρτίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον Χάρη Σταμάτη, που κάνει καριέρα στα social media ως «Ορεινή Μέλισσα». Ο νεαρός μελισσοκόμος από την Μεσοκώμη Ευρυτανίας μιλάει για τον θαυμαστό κόσμο των μελισσών και αποκαλύπτει ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για αυτό το θαύμα της φύσης. Πώς μας αντιλαμβάνονται οι μέλισσες; Τι παθαίνουν αφού μας τσιμπήσουν; Τι ρόλο παίζουν οι εργάτριες και οι κηφήνες σε μια κυψέλη; Γιατί οι μέλισσες έχουν beef με τις σφήκες; Τέλος, ο Χάρης προσκαλεί τον Γρηγόρη στα μέρη της «Ορεινής Μέλισσας» και του εξηγεί γιατί όποιος πάει μία φορά, δεν ξαναπηγαίνει ποτέ!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον Κώστα Ηλιού, τον τραγουδιστή που ξεσηκώνει τα πλήθη στη Θεσσαλονίκη. Ποιο τραγούδι τον συνδέει με τους Gipsy Kings; Τι θυμάται από τον καλό του φίλο Βασίλη Καρρά; Γιατί είναι δύσκολο ένας τραγουδιστής να κάνει καριέρα στην Αθήνα; Τέλος, με τη συλλεκτική κιθάρα που του χάρισε ο Βασίλης Καρράς, τραγουδάει μεγάλες επιτυχίες.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένος του Γρηγόρη είναι και ο George Caney, ο τραγουδιστής που κατάφερε να γίνει viral στο TikTok με το τραγούδι «Delulu». Πώς από δημοσιογράφος έγινε τραγουδιστής; Σε ποιες τηλεοπτικές εκπομπές εργαζόταν; Ο George Caney μιλάει για τη ζωή του στο Βερολίνο, για τα μελλοντικά του σχέδια, και υπόσχεται στον Γρηγόρη να φτιάξει σύντομα το videoclip του «Delulu»!

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 και κάθε Τετάρτη στις 23:45

