Νεαρή προαγωγός εξέδιδε 7 ανήλικες σε ξενοδοχεία της Αθήνας

Αίσθηση προκαλούν οι ηλικίες της προαγωγού και των ανήλικων κοριτσιών, καθώς και οι αποκαλύψεις τα ερωτικά ραντεβού με πελάτες, έναντι χρημάτων και όχι μόνο.

Συνελήφθησαν με εντάλματα τέσσερα άτομα για εμπορία ανθρώπων με τη μορφή της στρατολόγησης, μεταφοράς και παράδοσης ανήλικων κοριτσιών σε ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας με σκοπό την γενετήσια εκμετάλλευση τους, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

"Στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης εξώθησης στην πορνεία ανήλικων κοριτσιών σε ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σχεδιάστηκε και συντονίστηκε με άρτιο και μεθοδικό τρόπο ευρεία αστυνομική επιχείρηση κατά το διήμερο 17 έως 18 Μαρτίου 2024 σε Βύρωνα, Αιγάλεω και πλατείες Αττικής και Ομονοίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δυνάμει ενταλμάτων τέσσερις ημεδαποί (25χρονη, 25χρονος, 54χρονος και 21χρονη) για το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Η 25χρονη συνελήφθη επιπρόσθετα και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών βάσει του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος της.

Ειδικότερα, η 25χρονη από το καλοκαίρι του 2023 στρατολόγησε επτά ανήλικα κορίτσια που είχαν συμπληρώσει τα 14 έτη, αφού προηγουμένως είχε αναπτύξει φιλική σχέση μαζί τους, διευκολύνοντας στην πραγματοποίηση συναντήσεων με πελάτες, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση τους σε ξενοδοχεία ημιδιαμονής στο κέντρο της Αθήνας.

Από τις συναντήσεις η 25χρονη λάμβανε μέρος των χρημάτων και πολλές φορές τις συνόδευε η ίδια στα σημεία συνάντησης. Ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις αντί χρημάτων προμήθευε τα θύματα με ναρκωτικές ουσίες.

Ο 25χρονος και 54χρονος υποστήριζαν τη μεταφορά και παράδοση των κοριτσιών στα ξενοδοχεία με τη χρήση των οχημάτων τους.

Η 21χρονη προήγαγε στη γενετήσια εκμετάλλευση μία εκ των ανήλικων κοριτσιών, έχοντας λάβει μέρος των χρημάτων".

