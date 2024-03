Πολιτισμός

“Ρωμαίος και Ιουλιέτα” αλά ελληνοτουρκικά σε Άγκυρα και Αθήνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H παράσταση θα είναι συμπαραγωγή των Κρατικών Θεάτρων στην Τουρκία και του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στην Ελλάδα

-

Με μια πρωτότυπη διασκευή ανεβαίνει στις στις 19 Απριλίου στην Άγκυρα ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Άγγλου συγγραφέα Ουίλιαμ Σαίξπηρ κατά την οποία η οικογένεια Καπουλέτου θα μιλάει ελληνικά και θα είναι Έλληνες και η οικογένεια Montague θα είναι Τούρκοι και θα μιλάνε τουρκικά.

Τα κρατικά θέατρα Ελλάδας-Τουρκίας επέλεξαν να ανεβάσουν το έργο στο πλαίσιο της εξομάλυνσης των σχέσεων και σε πολιτιστικό επίπεδο. Με τη συμπαραγωγή των Κρατικών Θεάτρων στην Τουρκία και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στην Ελλάδα, η ιστορία αγάπης του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, των νέων παιδιών δύο εχθρικών οικογενειών που αγαπιούνται, θα παρουσιαστεί με μια διαφορετική ερμηνεία, όπως μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου..

Μιλώντας στον ανταποκριτή του κρατικού πρακτορείου Αναντολού, ο σκηνοθέτης Λευτέρης Γιοβανίδης είπε: «Θέλαμε να δείξουμε μια διαφορετική οπτική στην παράστασή μας. Αποφασίσαμε η οικογένεια Καπουλέτου να μιλάει ελληνικά και να είναι Έλληνες και η οικογένεια Montague να είναι Τούρκοι και να μιλάνε τουρκικά».

Ο Γιοβανίδης συνέχισε ως εξής: «Δεν διευκρινίζουμε πού μένουν. Δεν λέμε σε ποιον ανήκει αυτό το μέρος. Στο έργο, υπάρχει ένας αρχηγός που μιλάει αγγλικά και τηρεί την τάξη μεταξύ των δύο οικογενειών. Την ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, η οποία έχει ειπωθεί πολλές φορές, τη χτίζουμε όλη εδώ, αλλά αυτή τη φορά εμπνεόμαστε από δύο λαούς που έχουν πολλές διαφορές και κοινά σημεία».

«Ειρήνη με τη δύναμη της τέχνης»

Ο καλλιτέχνης του Κρατικού Θεάτρου της Άγκυρας Εράι Εσερόλ δήλωσε ότι ένιωθε ότι αυτό το έργο ήταν πολύ σημαντικό από τη στιγμή που το άκουσε για πρώτη φορά από τον Γενικό Διευθυντή των Τουρκικών Κρατικών Θέατρων Ταμέρ Καρανταγλί.

«Στο έργο, τα παιδιά δύο εχθρικών οικογενειών ερωτεύονται το ένα το άλλο. Όλοι γνωρίζουν την ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Αντί να ερωτευτούν τα παιδιά εχθρικών οικογενειών, σκεφτήκαμε πώς θα ήταν αν τα παιδιά των δύο χωρών, που θεωρούνται εχθροί, ερωτευτούν και αυτές οι δύο χώρες δείξουν στον κόσμο ότι δεν είναι εχθροί και ότι είναι πραγματικά δυνατό να θέλει κανείς φιλία και ειρήνη με τη δύναμη της τέχνης».

Ο Εσερόλ σημείωσε ότι το έργο θα ανέβει πρώτα στην Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη και στη συνέχεια στην Ελλάδα και είπε, «το έργο έχει στόχο να δείξει την τουρκο-ελληνική αδελφοσύνη στον κόσμο.Είμαστε αισιόδοξοι για αυτό. Η τέχνη είναι θεραπευτική, φέρνει ειρήνη, η τέχνη είναι πάνω από την πολιτική».

«Αναρωτιέμαι ακόμη για το τέλος»

Η ομάδα που αποτελείται από Τούρκους και Έλληνες καλλιτέχνες ξεκίνησε πρόβες στην Αθήνα.

Η Καλλιόπη Χάσκα, που υποδύεται την Ιουλιέτα, χαρακτήρισε το έργο «ένα μεγάλο δώρο για εκείνη».

Δηλώνοντας ότι έχουν μια μεγάλη ομάδα, η Καλλιόπη Χάσκα είπε: «Κανείς μας δεν σκέφτεται ποιος είναι από την Ελλάδα και ποιος από την Τουρκία. Έχουμε δημιουργήσει μια πολύ ωραία φιλία και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό».

Η Χάσκα είπε, «είναι αδύνατο για εμάς να κοιτάξουμε πίσω χρόνια και να ξεχάσουμε αυτή τη δουλειά που κάναμε και ο ένας τον άλλον».

Η ηθοποιός του Κρατικού Θεάτρου της Άγκυρας, Σεβκί Τσάπα, είπε ότι οι Τούρκοι και Έλληνες ηθοποιοί δημιούργησαν μια ζεστή σχέση σαν να γνωρίζονταν χρόνια από την πρώτη μέρα και πρόσθεσε: «Στις πρόβες στην Ελλάδα, υπάρχει η αίσθηση ότι δεν έχουμε υπάρξει ποτέ αλλού. Όταν πρωτομπήκαμε εδώ, μπήκαμε με αυτή την ενέργεια σαν να ξεκινούσαμε μια πρόβα σε κάποια σκηνή του κρατικού θεάτρου, μια πρόβα με τους φίλους μας που παίζουμε χρόνια». Η Τσάπα είπε για τη στιγμή του χωρισμού που τελειώνει το έργο.

«Ακόμα και τώρα που σκέφτομαι αυτό το κομμάτι, ειλικρινά αναρωτιέμαι πώς θα τελειώσει».

«Κενός ο λόγος της εχθρότητας»

Ο ηθοποιός του Κρατικού Θεάτρου της Κωνσταντινούπολης, Αλπ Ουνσάλ, που υποδύεται το Ρωμαίο, ανέδερε ότι αν και κάνουν πρόβες μαζί μόνο λίγες εβδομάδες, νιώθουν σαν μια ομάδα που συνεργάζεται 5-6 χρόνια.

«Ο αγαπητός μας σκηνοθέτης Λευτέρης έχει μια όμορφη σκηνική ιδέα, στην οποία τονίζουμε περισσότερο την αδελφοσύνη, αλλά εξετάζουμε πόσο κενός είναι ο λόγος της εχθρότητας. Είναι ένα έργο που ξεκινά με πολύ έντονη δράση και κωμωδία. Έχουμε ένα πιο σκοτεινό, πιο δραματικό έργο, αλλά θα αγγίξει την καρδιά όλων. Πιστεύω ότι έχει πολύ όμορφα λόγια για δύο αδερφικούς, γειτονικούς λαούς και νομίζω ότι το κοινό θα φύγει με ένα πικρό χαμόγελο στα χείλη και λίγα δάκρυα στα μάτια».

Κατά τη διάρκεια της παράστασης θα υπάρχουν διάλογοι στα τουρκικά, ελληνικά και αγγλικά. Για το κοινό θα υπάρχουν υπότιτλοι.

Η Ρούλα Πατεράκη, μια από τις έμπειρες Ελληνίδες ηθοποιούς της ομάδας, δήλωσε ότι αν και το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» είναι ένα παλιό έργο, αποτελεί διαφορετική εμπειρία για εκείνη που αυτή τη φορά θα ανέβει σε 3 διαφορετικές γλώσσες.

«Αυτή η τρίγλωσση παράσταση θα αποτελέσει παράδειγμα για τη φιλία των λαών. Θα είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι, καθώς είναι ένα πολύ δυνατό κείμενο για τη συνύπαρξη ατόμων και λαών. Είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε».

Η Εφέ Ακερτζάν, ηθοποιός στο Κρατικό Θέατρο της Σμύρνης, έδωσε το παράδειγμα ενός Έλληνα ηθοποιού που μερικές φορές απαντούσε σε έναν τουρκόφωνο ηθοποιό στα ελληνικά και είπε: «Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι η γλώσσα δεν είναι σημαντική σε ένα τέτοιο μέρος, επειδή τα συναισθήματα μπορεί να γίνουν κατανοητά πολύ καθαρά εδώ. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι αυτό το έργο θα κάνει τη διαφορά ακριβώς από ένα τέτοιο μέρος».

Το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», που θα κάνει πρεμιέρα στην Άγκυρα στις 19 Απριλίου 2024, θα συνεχίσει να παίζεται στην Ελλάδα από τις 16 Μαΐου 2024, μετά από ένα γκαλά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και παραστάσεις στην Κωνσταντινούπολη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κόκκινα δάνεια”: Μείωση της ονομαστικής τους αξίας

“Το Πρωινό” - Κασσελάκης για Στρατό: Να αλλάξει όνομα η “Καλλιόπη”, να λέγεται “Κούλης” (βίντεο)

Ντένβερ: Αστυνομικοί πυροβολούν ένοπλο άνδρα 36 φορές σε 5 δευτερόλεπτα (βίντεο)