“The 2Night Show”: Καλομοίρα και Panos Dent οι καλεσμένοι της Τετάρτης (εικόνες)

Εξομολογήσεις καρδιάς και αποκαλύψεις από τους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου..

Απόψε, Τετάρτη 20 Μαρτίου, στις 23:45 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» την Καλομοίρα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, με το μοναδικό ταμπεραμέντο, μιλάει για τη ζωή της, που μοιράζεται ανάμεσα σε δύο ηπείρους, για τον άντρα της ζωής της, την καθημερινότητα με τα παιδιά της, αλλά και την καριέρα της, που είναι έτοιμη να συνεχίσει, αφού μόλις κυκλοφόρησε το καινούργιο της τραγούδι. Αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω, θα έβαζε την καριέρα πάνω από όλα;

Γιατί είναι πληγωμένη με την Eurovision; Τι γνώμη έχει για το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι; Γιατί νιώθει περήφανη για τον κουμπάρο της Δημήτρη Γιαννέτο; Για ποιον λόγο τσακώνεται με τον Γιώργο; Τέλος, παίζει «Ναι με ακούτε;» με τον Γρηγόρη και ο φόβος της να μην γίνει viral στα social media μάλλον θα επαληθευτεί!

Στο αποψινό «The 2Night Show», καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι και ο YouTuber Panos Dent. Γιατί άφησε στην άκρη την Οδοντιατρική και ασχολήθηκε με το YouTube; Τι υλικό παρουσιάζει στα κανάλια του; Γιατί οι άλλοι creators θεωρούν πως το περιεχόμενό του είναι «παιδικό»; Πώς άρχισε να ασχολείται με τις μετατροπές αυτοκινήτων; Πόσο έχει αλλάξει τη ζωή του η πατρότητα; Τέλος, ο δημοφιλής Panos Dent μιλάει για τη γυναίκα του, Κωνσταντίνα, και εξηγεί γιατί της οφείλει την επιτυχία του, αλλά και γιατί διασκεδάζει, όταν παίζει video games μαζί της.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 και κάθε Τετάρτη στις 23:45.

