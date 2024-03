Κοινωνία

Γυμνάσιο άνοιξης: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων - Στο νοσοκομείο ο ένας μαθητής

Τι ήταν αυτό που έκανε τον έναν από τους μαθητές να ξεσπάσει και να ''πιαστεί'' στα χέρια με συμμαθητή του.

Το ασφυκτικό και άγριο bullying που δεχόταν ένα παιδί από τους συμμαθητές του κατέλειξε σε μια άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο μαθητές στην περιοχή της Άνοιξης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα το πρωί (21/3), όταν ένας μαθητής της Α Γυμνασίου επιτέθηκε σε συμμαθητή του επειδή εκείνος τον κορόιδευε για τα κιλά του.

Το παιδί αντέδρασε και τον έφτυσε με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και ο άλλος να τον σηκώσει στον αέρα και να τον πετάξει στο έδαφος.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε στη μέση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Όπως είπε στο protothema.gr η μητέρα ενός μαθητή στο Γυμνάσιο της Άνοιξης, το παιδί που χτύπησε το συμμαθητή του πέφτει συχνά θύμα bullying με αποτέλεσμα να αντιδρά με επιθετικό τρόπο.

«Έγινε ένας καβγάς ανάμεσα σε δύο παιδιά. Το ένα έφτυσε το άλλο στο πρόσωπο και μετά πήγε ο άλλος, τον πήρε αγκαλιά, τον σήκωσε στον αέρα και τον πέταξε με δύναμη κάτω.» Ο άλλος ήταν σε σοκ και δεν κουνιόταν και για αυτό κάλεσαν ασθενοφόρο. Το άλλο παιδί το κοροϊδεύουν συνέχεια για τα κιλά του και γίνεται επιθετικός», είπε η γονέας ενός συμμαθητή των δύο εμπλεκόμενων στον καβγά.

