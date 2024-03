Κόσμος

Bloomberg: Συμφωνία Χούτι με Ρωσία και Κίνα για να περνούν τα πλοία τους με ασφάλεια

Ποια φαίνεται πως είναι η συμφωνία που έκαναν οι αντάρτες Χούτι με την Κίνα και την Ρωσία και με ποιο αντάλλαγμα.

Οι αντάρτες Χούτι στην Υεμένη κατέληξαν σε συμφωνία με τη Ρωσία και την Κίνα για να επιτρέψουν την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους, ανέφερε την Πέμπτη (21/3) το Bloomberg, το οποίο επικαλείται άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Τους τελευταίους μήνες οι Χούτι επιτίθενται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας τη Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ.

Όπως προσθέτει το δημοσίευμα, σε αντάλλαγμα για την ασφαλή διέλευση είναι πιθανό ότι η Ρωσία και η Κίνα θα παράσχουν κάποιου είδους πολιτική υποστήριξη στους Χούτι, ενδεχομένως ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο οποίο και οι δύο χώρες είναι μόνιμα μέλη.

Πάντως, οι λεπτομέρειες αυτής της υποστήριξης δεν είναι σαφείς, αναφέρει το Bloomberg.

Ήδη οι Χούτι είχαν κάνει γνωστό ότι δεν θα στόχευαν κινεζικά ή ρωσικά πλοία. Φαίνεται όμως ότι η Ρωσία και η Κίνα αναζητούσαν μια ειδικότερη συμφωνία μετά την παραδοχή των Χούτι ότι αναγνώρισαν λανθασμένα κάποια πλοία.

Αυτή ήταν η περίπτωση του πλοίου True Confidence στις 6 Μαρτίου. Ήταν η πρώτη φορά που κάποια επίθεση των Χούτι με drone προκαλούσε θύματα – τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Αν και ένας εκπρόσωπος των Χούτι ισχυρίστηκε ότι το πλοίο ήταν αμερικανικό, οι ιδιοκτήτες του πλοίου αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με τις ΗΠΑ. Το πλοίο φέρεται να πωλήθηκε από αμερικανική εταιρεία σε εταιρεία με έδρα τη Λιβερία μόλις τον περασμένο μήνα.

Σε ένα άλλο περιστατικό, όπως σημειώνει το Forbes, πύραυλοι των Χούτι εξερράγησαν κοντά σε πλοίο φορτωμένο με ρωσικό πετρέλαιο, λίγες ημέρες αφότου οι Χούτι είχαν δηλώσει ότι τα ρωσικά πλοία μπορούσαν να περάσουν με ασφάλεια.

Πάνω από 50 επιθέσεις των Χούτι

Οι αντάρτες Χούτι ευθύνονται για τουλάχιστον 50 επιθέσεις σε πλοία στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης από το φθινόπωρο, δήλωσε την Πέμπτη η Σελέστ Ουάλαντερ, υφυπουργός Άμυνας επί θεμάτων Διεθνούς Ασφαλείας.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι προσκείμενοι στο Ιράν σιίτες αντάρτες εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drone εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Υποστηρίζουν πως οι επιθέσεις τους αποτελούν έκφραση αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας και απάντηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ.

Οι επιθέσεις των ανταρτών έχουν διαταράξει σε μεγάλο βαθμό το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο, καθώς η διέλευση μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις οι ΗΠΑ, υποστηρικτές του Ισραήλ, συγκρότησαν τον Δεκέμβριο μια πολυεθνική δύναμη για την προστασία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και εξαπέλυσαν, με της Βρετανίας, πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη.