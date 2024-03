Κοινωνία

Μαστροπεία: Αστυνομικός συνελήφθη για συμμετοχή σε κύκλωμα (εικόνες)

Πως έφτασαν στα ίχνη του οι συνάδελφοι του από τις Εσωτερικές Υποθέσεις. Τι βρέθηκε στην έρευνα που έγινε σε αυτοκινητα και σπίτια.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη αστυνομικός για μαστροπεία κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη του ΑΝΤ1, Μανώλη Ασαριώτη, προηγήθηκε ανώνυμη καταγγελία, με την οποία δόθηκε στα στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων το όνομα του αστυφύλακα στο βαθμό και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιούσε.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο 40χρονος αστυφύλακας, ο οποίος υπηρετεί στον Πειραιά, μετέφερε έναντι αμοιβής, εκδιδόμενες γυναίκες από την Ρωσία και την Ουκρανία σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής, στην Μεταμόρφωση.

Όταν του πέρασαν χειροπέδες οι συνάδελφοι του, ο αστυφύλακας είχε μαζί του 500 ευρώ, ενώ στο σπίτι του βρήκαν ακόμα 2.500 ευρώ, φυσίγγια των οποίων η κατοχή δεν δικαιολογείται και ασύρματοι, κάποιοι από τους οποίους ήταν συντονισμένοι στις συχνότητες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του ο αστυφύλακας παραδέχθηκε ότι μεταφέρει εκδιδόμενες γυναίκες εδώ και έναν χρόνο και εκείνες του έδειχναν εμπιστοσύνη, επειδή γνωρίζει την γλώσσα τους, καθώς η μητέρα του είναι από την Ουκρανία και η σύζυγός του από τη Ρωσία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, σε περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αστυνομικός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για μαστροπεία κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο ανωτέρω αστυνομικός συμμετείχε σε οργανωμένο κύκλωμα σωματεμπορίας και γενετήσιας εκμετάλλευσης γυναικών.

Ακολούθησε ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων και με χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και ακινητοποιήθηκε, ενώ σε έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες, 4 οχήματα, γραφείο επιχείρησης ενοικιάσεων αυτοκινήτων, καθώς και στην κατοχή του συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κινητά τηλέφωνα,

το χρηματικό ποσό των 3.035 ευρώ,

12 φυσίγγια διαμετρήματος 5,56 mm,

7 φορητοί ασύρματοι πομποδέκτες και

σιδερογροθιά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".

