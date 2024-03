Life

“Η Μάγισσα”: το παρελθόν επιστρέφει στο επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το καθηλωτικο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, “Η Μάγισσα”.

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

“Η Μάγισσα” έρχεται στον ΑΝΤ1 τρεις φορές την εβδομάδα: Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 68

Στη σπηλιά του Τζανέτου, βρίσκουν καταφύγιο ο Μάρκος, ο Αντρέι κι ο Μιχαήλ που βλέπει το ένοχο παρελθόν του, να έρχεται με φόρα κατά πάνω του.

Οι Γερακάρηδες με τον Τζανή κρίνουν το μέλλον της Θεοφανώς.

Η Κυπριανή καταφέρνει να τους πείσει να τη θανατώσουν.

Ο Σπήλιος καταστρώνει ένα σχέδιο, ώστε ο θάνατος της Θεοφανώς να εξυπηρετήσει κι άλλους σκοπούς.

Η Ρηνιώ θα προσπαθήσει να το σκάσει απ’ τον πύργο, ενώ τα σχέδια του Μισέλ και της Σκεύως ναυαγούν.

Το ίδιο βράδυ, οι Γερακάρηδες ετοιμάζονται να οδηγήσουν τη Θεοφανώ στον τελευταίο προορισμό της. Για ποιον στ’ αλήθεια θα γραφτεί το τέλος;

Η Δαμιανή και η Κυπριανή σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους

«Ό,τι είναι επικίνδυνο πρέπει να φεύγει από τη μέση…»

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

