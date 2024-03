Κόσμος

Βαλτιμόρη: επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά την κατάρρευση της γέφυρας

Τι αναφέρουν οι αρχές της Βαλτιμόρης για την μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί με σκοπό τον εντοπισμό αγνοουμένων από την κατάρρευση της γέφυρας.

Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα νερά του ποταμού Πατάπσκο μετά την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη αφού προσέκρουσε σε αυτή φορτηγό πλοίο, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης αυτής του Μέριλαντ στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Ένα άτομο αρνήθηκε τις υπηρεσίες και αρνήθηκε τη μεταφορά, ουσιαστικά αυτό το άτομο δεν είχε τραυματιστεί», εξήγησε ο Τζέιμς Ουάλας.

«Ωστόσο υπήρχε ένα άλλο άτομο το οποίο διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Πρόκειται για μια ενεργή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αυτή τη στιγμή και θα εξακολουθήσει να είναι για κάποια ώρα ακόμη», τόνισε ο Ουάλας.

«Πρέπει να ερευνήσουμε μια μεγάλη περιοχή. Σε αυτή περιλαμβάνεται η επιφάνεια του νερού, ο βυθός αλλά και το κατάστρωμα του πλοίου», σημείωσε.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Βαλτιμόρης εκτίμησε ότι οι αρχές αναζητούν περισσότερους από επτά ανθρώπους. Νωρίτερα άλλοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι έως και 20 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν βρεθεί στο νερό μετά την κατάρρευση της γέφυρας.

Ο Ουάλας δήλωσε ότι «το σόναρ μας έχει εντοπίσει την παρουσία οχημάτων βυθισμένων στο νερό», όμως πρόσθεσε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει τον αριθμό τους.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης Μπράντον Σκοτ δήλωσε ότι η κατάρρευση της γέφυρας είναι «μια ανείπωτη τραγωδία».

«Πρέπει να σκεφτούμε τις οικογένειες και τους ανθρώπους που επλήγησαν, τους ανθρώπους που πρέπει να αναζητήσουμε, προς το παρόν επικεντρωνόμαστε σε αυτό», υπογράμμισε.

Ο Τζέιμς Ουάλας δήλωσε εξάλλου ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι το φορτηγό πλοίο Dali με σημαία Σιγκαπούρης αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι αρχές ακόμη δεν έχουν μιλήσει με τον πλοηγό του.

Τέλος, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βαλτιμόρης, ο Ρίτσαρντ Ουόρλεϊ τόνισε ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη για τρομοκρατία ή ότι (η πρόσκρουση) ήταν σκόπιμη».

