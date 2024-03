Καιρός

Καιρός: λασποβροχές και υψηλές θερμοκρασίες την Πέμπτη

Που αναμένονται οι εντονότερες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, στα κεντρικά, στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Τα φαινόμενα γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα τμήματα θα εξασθενήσουν και από τις απογευματινές ώρες θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί στα ανατολικά, 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων, 4 με 5 και στα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, όπου θα φτάσει τους 19 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά έως το μεσημέρι. Σταδιακή βελτίωση. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Τις πρώτες πρωινές ώρες είναι πιθανό στη Μακεδονία να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση το μεσημέρι από τα δυτικά. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 και στα ανατολικά νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και πρόσκαιρα στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα δείξει από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Τις πρώτες πρωινές ώρες είναι πιθανό στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα πνέουν άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, 4 με 6 και βαθμιαία στα νότια θαλάσσια - παράκτια τοπικά 7 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 2-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρώτες πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στα θαλάσσια - παράκτια τοπικά 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και πιθανώς το απόγευμα στην ανατολική Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία από τα δυτικά σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που από το απόγευμα θα περιοριστούν στα νότια όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 5 με 7-8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η ορατότητα θα είναι στα ηπειρωτικά τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις πρώτες βραδινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια και ανατολικά. Οι άνεμοι στα νότια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα δυτικά τους 19 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

