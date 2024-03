Life

"The 2night Show" - Μαριάνθη Κάσδαγλη: Το να είσαι πλοίαρχος έχει τεράστια ευθύνη

Τι είπε η πρώην παίχτρια γνωστού ριάλιτι επιβίωσης για την δουλεία της και την σοβαρή διαδικτυακή περιπέτεια που κλήθηκε να διαχειριστεί λίγο καιρό μετά την επιστροφή από τον Άγιο Δομίνικο.

Η πρώην Survivor, Μαριάνθη Κάσδαγλη, βρέθηκε στο The 2Night Show και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την εμπειρία της στα ταξίδια από τη θέση του Πλοιάρχου και την συμμετοχή της στο ριάλιτι επιβίωσης.

Η Μαριάνθη Κάσδαγλη μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα σε ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα, αλλά και για τα υπερατλαντικά ταξίδια που σημάδεψαν τη ζωή της. Χαρακτηριστικά είπε: «Στο παρελθόν που ήμουν στα πρώτα μου βήματα στον χώρο αυτό χρειάστηκε να δουλέψω περισσότερο για να αποδείξω ότι μπορώ να επανδρώσω τη θέση του αξιωματικού. Το θέμα είναι να γνωρίζει καθένας τα βήματά του ανάλογα με τη θέση του.

Από 7 ετών κολυμπούσα σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Έχω κάνει κάποια μαθήματα πολεμικών τεχνών. Είμαι παιδί πολύτεκνης οικογένειας, βιοπαλαιστών. 2 αγόρια και 2 κορίτσια, εγώ είμαι η μεγαλύτερη. Όταν ήμουν 18 ετών έφυγα μόνη μου από τη Θεσσαλονίκη για να έρθω στην Αθήνα για να βρω εταιρία για να ταξιδέψω. 18.5 χρονών έκανα ταξίδι στην Κίνα. Ήταν δύσκολο, έχουμε περάσει κι από πειρατείες κι απο φουρτούνες κι από δύσκολες καταστάσεις. Το μεγαλύτερο διάστημα που έχω μείνει σε καράβι είναι 9 μήνες. Μετά πήγα σε κρουαζιερόπλοια. Τώρα πια ανήκω στο Yauchting industrty.

Το να είσαι πλοίαρχος έχει τεράστια ευθύνη, είναι φορές που έχω ξεπεράσει τα όριά μου. Πολλές κακοκαιρίες, ειδικά στον Ατλαντικό. Το πιο δύσκολο ταξίδι ως Πλοίαρχος ήταν στον Ατλαντικό, κάναμε ταξίδι 16 ημέρες από τον Πειραιά μέχρι την Ισλανδία. Είμαι 13 χρόνια στον χώρο, ανά διαστήματα. Πέρυσι δούλευα στα Εμιράτα σε σκάφος ανθρώπου της βασιλικής οικογένειας», είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και πρόσθεσε πως πλέον έχει τη δική της εταιρία ενοικιάσεων σκαφών.

Η συμμετοχή της στο Survivor 2021, ήταν κάτι που περίμενε καιρό, αφού είχε δηλώσει συμμετοχή πολύ νωρίτερα: «Το Survivor ήταν η εμπειρία και η περιπέτεια που ήθελα να ζήσω. Είχα περάσει στο Ελλάδα - Τουρκία το 2019. Εκείνη τη στιγμή μόλις είχα πάρει το δίπλωμα του υποπλοιάρχου και δεν ήθελα να φύγω, γιάυτό πήγα σε επόμενη χρονιά, το 2021. Δεν ένιωθα άνετα με την κάμερα για να μιλήσω. Ήμουν παιδί δεν είχα ιδέα από τις κάμερες. Δεν πήγα με σκοπό να πάρω ένα τεράστιο ποσό, αλλά σίγουρα παίζουν τον ρόλο τους τα χρήματα», ενώ δήλωσε πως θα ξαναπήγαινε.

Επίσης μίλησε για την απώλεια των χρημάτων της μέσω απάτης: «Βγαίνοντας από το Survivor, έπεσα θύμα hacker. Έχασα όλα μου τα χρήματα και τα προσωπικά μου και τις απολαβές από το παιχνίδι. Δεν έχω προσδιορίσει ποτέ δημόσια το ποσό αλλά δεν μιλάμε για λίγα χρήματα. Μετά από τρία χρόνια περιμένω να γίνει το δικαστήριο. Έλαβα ένα μήνυμα, αλλά δεν έδωσα ποτέ τους προσωπικούς μου κωδικούς. Αν χάνεις τα χρήματά σου δεν χάνεις τίποτα, όσο έχω τον εαυτό μου και την υγεία μου, όλα γίνονται», είπε για τη μεγάλη περιπέτεια που ξεκίνησε όταν είχε αποχωρήσει από το Survivor 2021.

