“The 2night Show” - Μενέλαος Γεωργίου: Η έρευνα για τον Λυμπέρη, τον Δαγκλή και τον Μπρέιβικ

Ο podcaster, Μενέλαος Γεωργίου, βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο podcaster, Μενέλαος Γεωργίου, βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου σχετικά με μεγάλα και πολύνεκρα εγκλήματα, τα οποία συγκλόνισαν τον κόσμο και ο ίδιος έχει ερευνήσει.

Μιλώντας για τον Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, μακελάρη στη Νορβηγία που σκότωσε πάνω από 70 άτομα. "Οι δύο επιθέσεις, οι οποίες διέπραξε είχαν ως βάση ρατσιστικά κίνητρα. Ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε στην Άρεια φυλή και δυστυχώς αυτό το έγκλημα είναι πάντα επίκαιρο... Η μία επίθεση έγινε στα κτίρια που στεγαζόταν το Υπουργείο Παιδειας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Τοποθέτησε στο αυτοκίνητό του μία βόμβα λιπασμάτων σκοτώνοντας έτσι 8 άτομα και αποπροσανατολίζοντας την αστυνομία, ώστε να κινηθούν όλες οι δυνάμεις στο συγκεκριμένο σημείο. Την ίδια στιγμή επιβιβάστηκε σε ένα δεύτερο όχημα που είχε εκεί και πήγε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ώστε να περάσει στο νησί Ουτόγια, όπου είχαν τότε το ετήσιο πάρτι, μια εκδήλωση, τα παιδιά του εργατικού κόμματος. Μέσα σε μια ώρα εκτέλεσε 69 άτομα, με το νεότερο θύμα τότε (να είναι) 14 ετών."

Για την έρευνά του επικοινώνησε με τον Αντιπρόεδρο του Σωματίου Ελλήνων του εξωτερικού στη Νορβηγία, Γιώργος Μούγιος, με τον Μενέλαο Γεωργίου να αναφέρει ότι "Όσο κάναμε τη συνέντευξη και του έλεγα πως ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ κινήθηκε στο νησί Ουτόγια, δεν ήθελε να πει το όνομά του. Μου είπε στο τέλος "Σου ζητώ συγγνώμη αλλά εγώ δε θέλω να πω το όνομα αυτού του ανθρώπου".

Επιπλέον, ο Μενέλαος Γεωργίου μίλησε για την έρευνα που είχε κάνει για το podcast του σχετικά με την πρόσφατη δολοφονία της Άννα Ιβάνκοβα, η οποία ως τρανς άτομο "κακοποιήθηκε" ακόμα και μετά το θάνατό της. "Βλέπουμε σε αυτήν την υπόθεση για πρώτη φορά μετά από καιρό ότι το ίδιο το θύμα φαίνεται να κατηγορείται. Να κατηγορείται που είχε μια συγκεκριμένη στάση ζωής, να κατηγορείται γιατί ήταν τρανς. Βλέπουμε το θύμα να λοιδορείται μεταθανάτια. Όταν δολοφονήθηκε Άννα Ιβάνκοβα έλεγαν ότι εκδίδεται, καλά να πάθει και όταν επιλέγεις τέτοιο τρόπο ζωής... Όταν βρέθηκε (νεκρή) είπαν ότι βρέθηκε άνδρας κουβανικής καταγωγής, το οποίο είναι μεγάλο πλήγμα για την τρανς κοινότητα. Το misgendering".

Αναφέρθηκε και στον Αντώνη Δαγκλή, γνωστό ως "δράκο των ιερόδουλων" που όπως αποκάλυψε η δράση του ξεκίνησε στις "πιάτσες του αγοραίου έρωτα" επειδή η μητέρα του είχε γίνει ιερόδουλη. "Ήταν 23 χρονών όταν τον συνέλαβαν. Ζούσε μια κανονική ζωή. Το πρωί ήταν οδηγός σε φορτηγό εταιρίας αλατιού... Τα βράδια έβγαινε στις πιάτσες του αγοραίου έρωτα. Έβρισκε γυναίκες οι οποίες δεν έκαναν τ'ιποτα περισσότερο από τη δουλειά τους, με την επίφαση της πληρωμής. Τη έφερνε στο φορτηγάκι του και περνούσαν μαρτυρικά τις τελευταίες τους ώρες, μετά τη συνεύρεση. Σκότωσε τελικά τρεις ιερόδουλες". Ο podcaster συμπλήρωσε μάλιστα πως "Όταν οπ πατέρας του πέθανε, άφησε στην οικογένειά του χρέη. Ζούσαν σε ξενοδοχεία, ο Αντώνης Δαγκλής παράτησε το σχολείο από τα 16 του για να μπορέσει να εργαστεί και να συνεισφέρει στην οικογένεια και η μητέρα του έπιασε δουλειά σε ένα κακόφημο μπαρ. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Έπιασε τη μητέρα του επ αυτοφώρω. Έγραψε το οιδιπόδειο σύμπλεγμα από την ανάποδη".

Αναφορικά με την έρευνα που έκανε για τον Βασίλη Λυμπέρη, τον τελευταίο θανατοποινίτη της Ελλάδας, ο Μενέλαος Γεωργίου ανέφερε μεταξύ άλλων "Εκτελέστηκε για να ικανοποιηθεί τότε και το περί κοινού δικαίου αίσθημα. Είχε χωρίσει με τη γυναίκα του. Κατηγορούσε συνέχεια την πεθερά του ότι έβαζε λόγια στο γάμο τους... Δε δούλευε ποτέ σταθερά. Πάντα ήθελε χρήματα για να πίνε, να παίζει χαρτιά" ανέφερε ο Μενέλαος Γεωργίου σκιαγραφώντας τον δράστη. Εξιστορώντας την υπόθεση ανέφερε πως εντόπισε το σπίτι που έμενε η πρώην γυναίκα του, η πεθερά του και τα παιδιά του και ότι θέλησε να τους κάψει ζωντανούς. "Η γυναίκα του, πριν ξεψυχήσει, έφτασε στο νοσοκομείο και είπε στους αστυνομικούς "Αυτός το έκανε, πιάστε τον". Και ξεψύχησε. Ο άνθρωπος αυτός, λόγω της ανάφλεξης που είχε κάνει η βενζίνη είχε πάρα πολλά εγκαύματα στο πρόσωπό του. Προσπάθησε να πει ότι είχε συμβεί από ανάφλεξη καμινέτου".

Μεταξύ άλλων μίλησε και για την εξαφάνιση της πτήσης MH370 των Μαλαισιανών αερογραμμών τονίζοντας πώς "Από τότε μέχρι και σήμερα, έκλεισαν 10 χρόνια στις 8 Μαρτίου, υπάρχουν πολλά σενάρια. Το ένα σενάριο είναι ότι το συγκεκριμένο αεροπλάνο κατερρίφθη και για αυτό ρο λόγο δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα παραπάω. Στο συγκεκριμένο σημείο πάνω από τον ωκεανό δε θα μπορούσε να βρεθεί τίποτα παραπάνω. Μια άλλη θεωρία, η οποία παρουσιάζει συγκλονιστικό ενδιαφέρον ήταν ότι ο κυβερνήτης, ο πιλότος, το οποίου το όνομα είναι Zaharie Ahmad Shah, φέρεται να είχε προβλήματα στο γάμο του και να αποφάσισε να αυτοκτονήσει και να πάρει μαζί του ολόκληρο το αεροπλάνο. Έκανε μια βουτιά θανάτου".

