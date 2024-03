Λάρισα

Λάρισα - Δημοτικό Ωδείο: Ένταση σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο ωδείο δινόταν συναυλία από την χορωδία της στρατιωτικής ακαδημίας των ΗΠΑ.

-

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αρχικά στην κεντρική πλατεία και στη συνέχεια με πορεία από την Κύπρου έξω από το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας όπου δινόταν συναυλία από την χορωδία της στρατιωτικής ακαδημίας των ΗΠΑ πραγματοποίησαν το Εργατικό Κέντρο, το ΚΚΕ και οι Επιτροπές Ειρήνης της Λάρισας.

Έξω από το Ωδείο συνάντησαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και άντρες των ΜΑΤ που περιφρουρούσαν το χώρο για τη συναυλία, φώναξαν συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αλλά και της εμπλοκής της Λάρισας και της χώρας σε πόλεμο εκτός συνόρων με το στρατηγείο κατά των Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα

Στην ανακοίνωση κάλεσμα΄τους οι διοργανωτές της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας ανέφεραν:

"Αποτελεί πρόκληση για τον λαό της Λάρισας η πραγματοποίηση συναυλίας από την χορωδία της στρατιωτικής ακαδημίας των ΗΠΑ στο Δημοτικό Ωδείο της πόλης στις 27/3. Με τις πλάτες όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, Δημοτικών και Περιφερειαρχών αρχών η περιοχή μας και συγκεκριμένα η Λάρισα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο ΝΑΤΟϊκό στρατόπεδο.

Στην 1η Στρατιά βρίσκεται το κέντρο επιχειρήσεων της ΝΑΤΟϊκής αποστολής στην Ερυθρά Θάλασσα 3.500 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της πατρίδας μας στην οποία συμμετέχει ελληνική φρεγάτα με ελληνικό πλήρωμα και αμερικανούς στρατιώτες, ενώ η 110 Πτέρυγα Μάχης έχει μετατραπεί σε πολεμικό ορμητήριο των φονιάδων του ΝΑΤΟ.

Ο λαός της πόλης μας δεν συναινεί με αυτούς τους σχεδιασμούς τους αντιπαλεύει με τον αγώνα του όπως έχει κάνει τόσα χρόνια τώρα. Καμία συναυλία δεν μπορεί να ξεπλύνει τον ρόλο των ΝΑΤΟϊκων ως μακελάρη των λαών."

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Τσαγκλή: Οι γερανοί δούλευαν σε άλλο σημείο, όχι εκεί που έγινε το μπάζωμα! (βίντεο)

Βαλτιμόρη - Γέφυρα: Ανασύρθηκαν νεκροί δύο από τους αγνοούμενους

Σλοβακία - Επίθεση αρκούδας: 31χρονη σκοτώθηκε τρέχοντας για να… σωθεί!