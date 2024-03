Κόσμος

Τουρκία: Η Χουριέτ διαφημίζει τα ελληνικά νησιά

Τι αναφέρει το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας, για την επιλογή των ελληνικών νησίως ως προορισμό για τις διακοπές του Μπαϊραμιού.

Ο πιο δημοφιλής προορισμός στο εξωτερικό κατά τις 9ήμερες διακοπές του Μπαϊραμιού είναι τα ελληνικά νησιά για τους Τούρκους ταξιδιώτες, σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα της Χουριέτ, όπως το μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Από 1η Απριλίου ξεκινά η εφαρμογή βίζα εξπρές με το όνομα Kapida (στα ελληνικά "στην πόρτα"), στην οποία εντάσσονται 10 ελληνικά νησιά.

Το κόστος για την βίζα είναι στα 60€ , ενώ οι ακτοπλοϊκές μεταφορές από νησί σε νησί θα κοστολογούνται, από 40€ μέχρι 80€, ανάλογα με την ημέρα και ώρα μεταφοράς.

Η διαμονή σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων υπολογίζεται στα 50-70€ ημερισίως, με την δυνατότητα, διαμονής σε φθηνότερα καταλύματα να είναι εφικτή, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

