Life

“Παγιδευμένοι” - Νέα επεισόδια: Απόπειρα δολοφονίας και απαγωγή οδηγούν σε νέα αδιέξοδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές εξελίξεις και μεγάλες ανατροπές στην σειρά "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1 , φέρνει μια ισχυρή απόπειρα δολοφονίας και μια απόπειρα απαγωγής.

-

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Στο επεισόδιο της Δευτέρας 1ης Απριλίου μια απόπειρα δολοφονίας, ένα κηδειόχαρτο και μια απαγωγή, στήνουν τον Δημήτρη με την πλάτη στον τοίχο!

Δευτέρα 1η Απριλίου - Επεισόδιο 46

Ενώ τα κομμάτια του παζλ για την επίλυση της δολοφονίας της Μαριάννας ενώνονται, νέα εμπόδια μπαίνουν στον δρόμο του Δημήτρη και της Άννας.

Η σύλληψη ενός ανθρώπου - κλειδί θα οδηγήσει σε ακόμα ένα στοιχείο για τη δολοφονία, αλλά οι δολοφόνοι είναι ορκισμένοι μετά την επίθεση στο αμάξι του Δημήτρη να μην τα παρατήσουν.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Αγγελικής έρχεται στον Σταύρο μέσω τρίτου, με τα σύννεφα να έχουν ήδη αρχίσει να σκεπάζουν τη σχέση των δύο εισαγγελέων.

Ο Δημήτρης και η Άννα προσπαθούν, μέσα σε όλο τον πανικό, να καταλάβουν ποιο είναι το σωστό για τη σχέση τους, με τις τελευταίες εξελίξεις να μην τους αφήνουν.

Μια απόπειρα δολοφονίας, ένα κηδειόχαρτο και μια απαγωγή, στήνουν τον Δημήτρη με την πλάτη στον τοίχο!

Τρίτη 2 Απριλίου - Επεισόδιο 47

Ο Δημήτρης, συντετριμμένος, ανακαλύπτει ότι εκτός από την απόπειρα δολοφονίας του Σπύρου, βρίσκεται σε κίνδυνο και η ζωή της Δάφνης που την έχουν απαγάγει.

Ο Αντρέας, ο Σταύρος και η Άννα κάνουν τα πάντα για να βρεθεί η Δάφνη και για να σταθούν στον Δημήτρη, ενώ ο Σπύρος χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

Ο Γεράσιμος θέλει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, αγνοώντας τόσο τις συνέπειες για τον ίδιο, όσο και τους ενδοιασμούς του Δημήτρη για τις μεθόδους του.

Οι έρευνες προχωρούν, αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Είναι η Δάφνη ζωντανή; Και πού βρίσκεται;

Όσο ο Σπύρος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ο Δημήτρης βρίσκει νέα συνταρακτικά στοιχεία για τη Δάφνη…

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi