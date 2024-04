Οικονομία

Βόρεια Ελλάδα: Οφθαλμίατρος έκρυβε έσοδα και τα έκανε… ρολόγια πολυτελείας

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το παράνομο κέρδος του γιατρού, το οποίο διέθετε σ' αυτή την "ιδιαίτερη" μορφή επένδυσης.

Από την Οικονομική Αστυνομία εντοπίστηκε οφθαλμίατρος που απέκρυπτε φορολογητέα ύλη μέσω της αγοράς ακριβών ρολογιών χειρός

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης του ΑΝΤ1 Σπύρος Λεβειδιώτης, διερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος υπόθεση μη-έκδοσης παραστατικών και απόκρυψης φορολογητέας ύλης, μέσω αγοράς ακριβών ρολογιών χειρός, από οφθαλμίατρο σε περιοχή της βόρειας Ελλάδας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ανωτέρω κατά τα έτη 2019 έως 2024 είχε προβεί στην απόκτηση 23 ρολογιών χειρός συνολικής αξίας 161.300 ευρώ, τα οποία δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά του.

Για τις παραβάσεις που προέκυψαν θα ενημερωθεί η αρμόδια ΔΟΥ, για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

