Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: οι τελικές ποινές των καταδικασθέντων (βίντεο)

Εκτός φυλακής όλοι οι καταδικασθέντες πλην του 55χρονου και του "Μιχάλη". Με ανασταλτικό αποτέλεσμα οι εφέσεις τους.

Εκτός φυλακής θα βρεθούν και οι 17 καταδικασθέντες ως πελάτες των μαστροπών στην υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό, σύμφωνα με την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, το οποίο διέταξε να παραμείνουν κρατούμενοι μόνο ο 55χρονος και ο αποκαλούμενος "Μιχάλης".

Στους δύο βασικούς κατηγορούμενους επιβλήθηκαν επιπλέον χρηματικές ποινές, που για τον 55χρονο είναι 4.100 ευρώ και στον "Μιχάλη" 2.200.

Το δικαστήριο έδωσε ανασταλτικό αποτέλεσμα στις εφέσεις των 17 καταδικασθέντων, όπως εισηγήθηκε η εισαγγελέας της έδρας.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, σε κάποιους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ για άλλους ορίστηκαν χρηματικές εγγυήσεις έως 25 χιλιάδες ευρώ.

Αίτημα για αναστολή - πλην των 17 - κατέθεσε και ο "Μιχάλης", που με την συγχώνευση καταδικάστηκε σε κάθειρξη 18 ετών. Πλην όμως, η προσπάθειά του να βγει από την φυλακή ως την δευτεροβάθμια δίκη, δεν βρήκε θετική ανταπόκριση, ούτε από την εισαγγελέα, ούτε από το δικαστήριο.

Έτσι, πλην της μητέρας που καταδικάστηκε σε 20 μήνες για εκβίαση, έχοντας ήδη σχεδόν 18 μήνες προσωρινή κράτηση, αύριο αναμένεται να βγουν από την φυλακή και οι άντρες που καταδικάστηκαν για την κόλαση που βίωσε η ανήλικη.

Να σημειωθεί ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν από το δικαστήριο για τους αποκαλούμενος "πελάτες" είναι οι εξής:

Κάθειρξη 7 ετών σε τέσσερις που βρέθηκαν πάνω από μία φορά με το παιδί.

Κάθειρξη 6 ετών σε 5 κατηγορουμένους που βρέθηκαν άπαξ με την 12χρονη.

Κάθειρξη 5 ετών για 3 κατηγορουμένους που θεώρησαν πως είναι μεγαλύτερης ηλικίας.

Φυλάκιση 3 ετών σε δύο και 4 ετών σε έναν, για απόπειρα γενετήσιας πράξης.

Φυλάκιση 13 και 15 μηνών αντίστοιχα, σε δύο κατηγορουμένους για πορνογραφία.

