Κολωνός - 12χρονη: Αντίστροφη μέτρηση για την επανένωση της οικογένειας

Ο δικηγόρος της μητέρας της 12χρονης, Απόστολος Λύτρας, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την επόμενη μέρα από την καταδίκη του 55χρονου και την απελευθέρωση της μητέρας.

Ολοκληρώθηκε η δίκη σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό, με τον βασικό καταδικασθέντα να οδηγείται σε πολυετή φυλάκιση και τη μητέρα της να αποφυλακίζεται.

Η εισαγγελέας της έδρας δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον 55χρονο, ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον 27 χρόνια, εκ των οποίων εκτιτέα τα 20 χρόνια.

Στον συνταξιούχο ναυτικό αποκαλούμενο «Μιχάλη», το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή 18 χρόνια που αφορά για τη μαστροπεία και για την πορνογραφία.

Η ποινή που αποφάσισε το δικαστήριο για την πλημμεληματική κατηγορία της μητέρας του παιδιού, είναι 20 μήνες και αναμένεται να αποφυλακιστεί σήμερα το μεσημέρι, όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της μητέρας Απόστολος Λύτρας.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η μητέρα έχει χάσει την επιμέλεια των παιδιών της, «λόγω του εγκλεισμού της», όπως είπε ο δικηγόρος της, εξηγώντας πως, «τώρα το παιδί δεν μπορεί να αλλάξει σχολείο και θα τελειώσει τη χρονιά μένοντας με τη θεία του και τη μητέρα του θα το επισκέπτεται συχνά.

Στη συνέχεια θα κινηθούν οι διαδικασίες για την επανένωση της οικογένειας».

Όσο για τους υπόλοιπους 17 κατηγορούμενους ως «πελάτες» της ανήλικης, τους επιβλήθηκαν ποινές κατώτερες των 7 ετών και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι, αφού τους αναγνωρίστηκαν τα τα ελαφρυντικά του πρότερου έντιμου βίου.

