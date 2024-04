Καιρός

Καιρός: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες την Τετάρτη

Σε ποια επίπεδα θα κινηθεί ο υδράργυρος και η ένταση των ανέμων. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος καιρός και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία, παρόλο που θα σημειώσει πτώση, θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά αίθριος και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στις Κυκλάδες 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη 4 Απριλίου

Γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βορειοανατολικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και παρόλο που θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα θα πλησιάσει περισσότερο τις κανονικές για την εποχή τιμές. Συγκεκριμένα θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

