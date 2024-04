Κόσμος

Ο Πρόεδρος των “Γιατρών Χωρίς Σύνορα” αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος των “Γιατρών Χωρίς Σύνορα”, Χρήστος Χρήστου, μίλησε αποκλειστικά στον Νικόλα Βαφειάδη, για τη δολοφονική βομβιστική επίθεση στην Κεντρική Κουζίνα του Κόσμου.

-

Eνώ διευρύνεται η παγκόσμια ανησυχία για την επέκταση του πολέμου, ο παγκόσμιος Πρόεδρος των "Γιατρών Χωρίς Σύνορα", εκφράζει τον αποτροπιασμό του, για τη δολοφονική βομβιστική επίθεση εναντίον της μη κυβερνητικής οργάνωσης "Κεντρική Κουζίνα του Κόσμου", στη Γάζα.

Σε αποκλειστική του συνέντευξη στον Νικόλα Βαφειάδη, μίλησε και για τα μέλη της Οργάνωσής του που σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος.

Όλες τις συντεταγμένες, τις διαδρομές, ακόμη και τους αριθμούς των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν, δίνουν στον ισραηλινό στρατό οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως αποκάλυψε στον ΑΝΤ1, ο παγκόσμιος Πρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα Χρήστος Χρήστου. Παρόλα αυτά η αποστολή της Κεντρικής Κουζίνας του Κόσμου που μετέφερε τρόφιμα από την Κύπρο στη Γάζα, μπήκε στο στόχαστρο.

Όπως δήλωσε, "Eίμαστε όλοι σοκαρισμένοι από το τι έγινε χθες, ένας βομβαρδισμός, ενώ είχαν, όπως κι εμείς, όπως κι όλοι όσοι επιχειρούνε στη Γάζα αυτές τις μέρες πάντα ενημερώσει και συντονισθεί με τον ισραηλινό στρατό. Κι αυτή τη στιγμή θρηνούμε επτά θύματα".

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, διατηρούν σημαντική παρουσία στη Γάζα, παρά τους κινδύνους."Μια κατάσταση, η οποία χειροτερεύει μέρα με την ημέρα και έχει τώρα πάνω από πέντε μήνες. Μας έχετε ακούσει πολλές φορές να ζητάμε δυνατά την κατάπαυση του πυρός κι επίσης να ζητάμε την ανθρωπιστική βοήθεια να μπορεί να φτάσει σε αυτούς που την έχουν ανάγκη".

Και θρηνούν κι εκείνοι τα δικά τους θύματα, από τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Άουντα. "Το νοσοκομείο βομβαρδίσθηκε και χάσαμε δύο από τους γιατρούς μας και μάλιστα με έναν αρκετά οδυνηρό τρόπο, γιατί ήταν εν ώρα εργασίας. Και είχαν ήδη γράψει σε έναν πίνακα, γνωρίζοντας ότι μάλλον θα είναι και οι τελευταίες τους ημέρες εκεί μέσα, ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ελπίζουμε ο κόσμος να μας θυμάται για αυτό".

Ως επικεφαλής της παγκόσμιας ανθρωπιστικής οργάνωσης, ο Χρήστος Χρήστου επισκέφθηκε πρόσφατα το πλοίο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα ανοικτά της Λιβύης, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο σκλαβοπάζαρο, ωθώντας τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη.

"Ο κόσμος ζει σε κατάσταση πραγματικά σκλαβιάς, κι όταν καταφέρει να μαζέψει κάποια χρήματα /// θα μπει σε μια σάπια βάρκα για να ξεκινήσει ένα ταξίδι, όπου το πιο πιθανό είναι ότι κάποια στιγμή μέσα στα ανοικτά της Μεσογείου θα βυθιστεί.".

"Μόλις επέστρεψα από ένα μεγάλο ταξίδι στο Σουδάν και στο Νότιο Τσαντ. Το Νότιο Τσαντ είναι ένας από τους προορισμούς των προσφύγων από το Σουδάν".

Εκεί, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αγωνίζονται να εξασφαλίσουν για 25 εκατομμύρια πρόσφυγες πρόσβαση σε τροφή και νερό και κυρίως στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Την σκότωσε μόλις τον είχε καταγγείλει

“Rolex -Gate” στο Περού: Κυβερνητική παραίτηση εν μέσω του σκανδάλου

Κολωνός: Αποφυλακίστηκε η μητέρα της 12χρονης